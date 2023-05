La irlandesa Róisín Murphy promete que su nuevo álbum de estudio “no está lejos”

A petición de la demanda de miles, Róisín Murphy viajará por primera vez a México para ofrecer tres presentaciones en los festivales Tecate Emblema, Corona Capital Guadalajara y, otra en solitario en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La cantautora irlandesa Róisín Murphy se encuentra promocionando “Cool cool”, su primer sencillo, después de una pausa de dos años, al que califica “fresco como una margarita”.

La artista, exintegrante de Moloko, de 49 años de edad ofreció a SinEmbargo detalles a cuentagotas de lo que será su nueva producción discográfica, aún sin nombre oficial, de la que se desprende “Cool cool”.

“Estoy muy emocionada de estrenar nueva música. Es muy especial y he estado trabajando en mi nuevo disco, que saldrá pronto. Tardé muchos años porque he estado trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo”, expresó la también modelo a través de una videollamada.

“Se supone que no puedo decir nada [de mi nuevo álbum], pero no está lejos. No está tan lejos. Habrá mucha música mía este año. Voy a hacer muchos lanzamientos de sencillos y luego el álbum”, agregó.

Hablando sobre música electrónica, un género que Murphy ha liderado por años, la productora compartió que le agrada el rumbo que este estilo ha tomado y, sobre todo, que el techno se esté infiltrando en otros lados.

“Puedo escuchar diferentes géneros, diferentes formas de cantar, diferentes formas de tocar, diferentes tipos de ritmos, y todas estas cosas se mezclan. Ahora todo es muy natural incluso escuchar ritmos africanos, luego escuchar house y después escuchar hip hop en una producción, y así sucesivamente. Está sucediendo cada vez más de una manera realmente natural. Es un todo que se convierte en una gran mezcla y realmente creo que eso es genial”.

SOBRE LA POLÉMICA MÚSICA GENERADA CON IA

A principios de abril del año en curso las compañías discográficas externaron su preocupación por las herramientas que permiten a cualquiera crear una canción con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) usando voces famosas.

El bullicio después de la publicación de “Heart on my Sleeve”, canción generada con IA en la que se pueden escuchar las voces de Drake y The Weeknd hablando sobre Selena Gomez, fue tal que hasta la canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, ofreció el 50 por ciento de las regalías a quien hiciera un tema exitoso con su voz y esta tecnología.

Al ser cuestionada por los cambios que se pueden llegar a suscitar en la industria a partir de estas herramientas, Róisín Murphy apuntó que “da mucho miedo, mucho miedo. Estoy feliz de haber hecho la mayor parte de mi carrera antes de que eso existiera. Se van a complicar las cosas”.

“Es como engañar a la gente. Tal vez será más difícil engañar a la gente que realmente está interesada en la música, pero los niños pueden ser muy fáciles de engañar”.

Respecto a la decisión tomada por Grimes, la cantante irlandesa señaló que, en su caso, nunca se ha planteado la posibilidad de permitir a alguien crear canciones de IA con su voz.

“He tenido suerte de trabajar en esto durante 30 años, así que probablemente cuando eso suceda, no lo permitiré y haré otras cosas en su lugar”.

PRIMERA VEZ EN MÉXICO

A petición de la demanda de miles, Róisín Murphy viajará por primera vez a México para ofrecer tres presentaciones en los festivales Tecate Emblema, Corona Capital Guadalajara y, otra en solitario en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

El tiempo para que la también actriz se encuentre con sus seguidores cada vez se acorta más pues dichas presentaciones iniciarán el 14 de mayo en el Emblema, la magno fiesta pop que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De ahí, la irlandesa pisará el Teatro Metropólitan el próximo 15 de este mes y finalmente cerrará su gira en la República con su presentación en el primer día de actividades del festival Corona Capital Guadalajara, que se celebrará el 20 de mayo.

“Nunca he estado en México. Mi banda, mi equipo y yo estamos extremadamente emocionados de ir allá y estoy particularmente interesada en pasar un tiempo en la Ciudad y tocar para una audiencia que realmente nos quiere ahí. Estoy muy feliz y emocionada”, concluyó.