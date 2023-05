Daniel Kessler, de Interpol, celebra el lanzamiento de documental previo a CC GDL

Con el anuncio de “Interpolations”, la banda lanzó Interpol – Making ‘The Other Side of Make-Believe’, un breve documental, dirigido por el fotógrafo y colaborador Atiba Jefferson, en el que se ahonda en la realización del material discográfico del mismo nombre.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- A casi un año de la publicación de “The Other Side of Make-Believe”, séptimo álbum de Interpol, la agrupación neoyorquina anunció el proyecto colaborativo “Interpolations” con artistas de la talla de Daniel Avery, Makaya McCraven, Jeff Parker, Jesu y Water From Your Eyes.

La primera entrega de la serie de canciones reeditadas de “The Other Side of Make-Believe” fue “Big Shot City” y estuvo a cargo del baterista estadounidense Makaya McCraven.

De acuerdo con Daniel Alexander Kessler, guitarrista de la banda, el proyecto de “Interpolations” lo empezaron a estudiar desde el pasado mes de septiembre con su disquera Matador Records.

“Fue una discusión y una colaboración con nuestro sello discográfico sobre con quién deberíamos trabajar y tratar de hacer una selección de diferentes artistas que vienen a crear música desde diferentes ángulos. Los artistas que son parte de la colaboración son tremendos, es gente como Daniel Avery, a quien siempre había querido que remezclara una de nuestras canciones, desde hace casi 10 años. Así que es increíble que finalmente sucediera”, compartió en entrevista para SinEmbargo el músico de 48 años de edad.

Con el anuncio de “Interpolations”, la banda lanzó Interpol – Making ‘The Other Side of Make-Believe’, un breve documental, dirigido por el fotógrafo y colaborador Atiba Jefferson, en el que se ahonda en la realización del material discográfico del mismo nombre.

En este sentido, el guitarrista nacido en Reino Unido, destacó que el que Atiba Jefferson fuera, además, amigo de la agrupación ayudó a que el material audiovisual fuera genuino.

“Hay muy pocas personas a las que permitiríamos estar en la sala con nosotros escribiendo música. Básicamente dejamos que nuestro amigo Atiba viniera por un par de días y estaba muy feliz de poder documentar esta parte del proceso de composición y luego más tarde también documentamos un poco del proceso de grabación. Es algo que nunca hemos hecho antes”.

LA CÁLIDA RELACIÓN ENTRE INTERPOL Y MÉXICO

Interpol se ha consolidado como una de las bandas más queridas del público mexicano, no por nada la banda aprovecha cualquier oportunidad para regresar a Tierra Azteca.

Basta recordar cuando, en julio del 2022, Interpol agradeció al público mexicano por ser su mercado número 1 tras el estreno de “The Other Side of Make-Believe” a través de un mensaje proyectado en la fachada del World Trade Center (WTC), ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con Sopitas.com hasta el 2 de marzo del año en curso la agrupación se había presentado en 22 ocasiones en México.

En ese mismo mes, Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino formaron parte del lineup de la primera edición de The World is a Vampire y, en tan sólo un par de semanas, la banda regresará a México para ofrecer tres shows.

Al ser cuestionado sobre sus highlights de los festivales mexas, Kessler aseguró que “la organización y la logística siempre ha sido muy interesante. Las alineaciones son diversas. Siempre es un gran placer para nosotros venir y tocar. Hacer esto es como una de esas oportunidades que realmente esperábamos como banda. Nosotros tenemos historia en México, es un lugar que está justo aquí en mi corazón”.

El guitarrista también aprovechó el espacio para expresar que la relación que la banda tiene con el público mexicano es “muy pasional”.

“Nuestra audiencia en México es algo muy importante para nosotros y algo por lo que nos sentimos muy agradecidos de haber podido cultivar una relación tan especial durante casi dos décadas de tocar ahí. Me siento profundamente honrado de que sepamos que hay una fuerte conexión y amor, que ha estado creciendo durante tanto tiempo y que sigue creciendo”.

Interpol se volverá a reencontrar con la audiencia mexicana el próximo 18 de mayo en el Auditorio Pabellón Monterrey, en Nuevo León; el 20 en el festival Tecate Supremo, que se lleva a cabo en Ciudad Juárez; y el 21 del mismo mes en la magno fiesta musical Corona Capital Guadalajara, la cual se realiza en el Valle VFG.