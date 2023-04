Los franceses Isaac et Nora rompen barreras con su amor a la música latina

El proyecto de Isaac et Nora se dio a conocer hace varios años, en el 2016 para ser exactos, gracias a los melodiosos covers que la familia realizó a Stevie Wonder, Scotch & Sofia, Agustín Lara, Violeta Parra, Manu Chao, Cuco Sánchez, Natalia Lafourcade, entre otros.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- No hay barrera que la música no sea capaz de romper. Prueba de ellos son Isaac et Nora, dos pequeños franceses de 15 y 11, respectivamente, que junto a su papá, Nicolás, han logrado conquistar a miles de oyentes latinoamericanos.

¿La razón? Su amor por la música latina, que es el mismo motor que los ha empujado a aprender, practicar y pulir el castellano, un idioma que les ha regalado un sinfín de logros dentro del gremio musical.

“En nuestra familia y en nuestra casa la música es muy importante porque escuchamos mucha música y por ejemplo, no tenemos televisión, no tenemos mucha cultura de la televisión porque a nosotros nos gusta más escuchar música, de todo tipo de música, pero es verdad que la música latina es quizá la música que escuchamos más y sobre todo a la mamá [de Isaac y Nora] le encantan todos esos sonidos de la música latina, de la época de oro, de un poco de antaño”, compartió en entrevista para SinEmbargo Nicolás.

“Nosotros también vivimos en una región en Bretaña, de Francia, es una región que en donde llueve mucho, es bastante gris, es precioso pero el clima no es muy agradable y creo que cuando hace frío, cuando hace viento, que hay lluvia y todo, dan ganas de poner en casa un poco de música latina, que permite crear un ambiente un poco más cálido”, agregó.

El proyecto de Isaac et Nora se dio a conocer hace varios años, en el 2016 para ser exactos, gracias a los melodiosos covers que la familia realizó a Stevie Wonder, Scotch & Sofia, Agustín Lara, Violeta Parra, Manu Chao, Cuco Sánchez, Natalia Lafourcade, entre otros.

Actualmente la familia de músicos se encuentra promocionando “Premières Chansons”, su segundo material discográfico y el primero con canciones originales compuestas por Diego Galaz y Sebastián Schon.

“Hasta ahora sólo somos intérpretes, hacemos interpretaciones de covers de clásicos tocados muchas veces y creo que hay artistas que nunca compusieron como por ejemplo Mercedes Sosa, que es una gran artista de América Latina y que sólo hizo interpretaciones de canciones. No estoy diciendo que sin componer no puedes ser un artista, pero creo que, en mi opinión, un artista es alguien que va a crear algo que tiene su obra propia y me encantaría, un día en el futuro, ver a Isaac y Nora poder componer canciones, tendría muchas ganas de escuchar sus canciones y lo espero disfrutar, pero creo que ahora es un poco temprano porque Isaac y Nora todavía son alumnos de la música”, expresó el padre de los pequeños artistas.

“Participar en la creación de canciones originales incluso si no son nuestras fue una experiencia muy interesante al descubrir el proceso de cómo se hace una canción porque hay una gran diferencia entre hacer un cover a participar en la creación de una nueva canción. Empezamos sólo con una melodía, una letra, y poco a poco descubrimos la instrumentación, el arreglo, la estructura de la canción hasta la grabación en estudio, la mezcla, el mastering y todo, y creo que fue muy interesante para los niños ver ese proceso”, abundó.

A la promoción de “Premières Chansons” se suma la de Viaje al Corazón de las Músicas Latinas, un documental en el que la familia abre sus corazones y permite a los espectadores adentrarse un poco en el día a día de su primera gira por América Latina.

Del material audiovisual, compuesto de cuatro capítulos de 50 minutos cada uno, surgieron grandes colaboraciones con artistas de la talla de Monsieur Periné, Rozalén, Manuel García, Valeria Castro y Daniel, Me Estás Matando.

Dichos temas serán liberados de a poco en plataformas de streaming y en las redes sociales de Isaac et Nora.

“Antes de hacerlo teníamos un poco de miedo de que no saliera bien, no sé como de que sería demasiado, y pues en realidad, nos gustó mucho esto, lo encontramos muy natural y de verdad nos encanta el documental”, compartió a este medio Nora.

“Cuando nos propusieron hacer este documental, es verdad lo que dijo Nora, teníamos un poco miedo de hacer un contenido demasiado enfocado sobre nosotros mismos, de nuestra familia y todo. Tenemos muchas ganas de compartirlo porque creo que estamos bastante orgullosos de cómo salió el documental porque casi habla sólo de música, de los encuentros de la música”, replicó Nicolás.

“Hay unas escenas un poco divertidas o graciosas, por ejemplo, para Nora es difícil comer porque tiene miedo de todas las verduras y todo, pero fuimos a un mercado, al mercado de San Juan en México, donde hemos comprado insectos y Nora no paraba de comer escorpión, chapulines, hormigas, sin ningún problema. Son escenas como estas que no hablan de música, pero que para mí, para nosotros, se ven un poco graciosas”, añadió.

Ahora, Isaac et Nora se están preparando para sumergirse en una pequeña gira alrededor de la República Mexicana, en la que, por supuesto, está contemplada la Ciudad de México.

La familia francesa llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, el próximo 7 de mayo.

“Tengo muchas ganas de volver a México para comer muy buenos tacos. Nos engordamos mucho en México”, finalizó Nora.