Hanna Storm se inspira en la música clásica para “Somewhere Between Red and Blue”

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Luego de haber lanzado su EP debut titulado “Somewhere Between Red and Blue”, la cantautora noruega Hannah Storm viajará por primera vez a México con motivo de los conciertos que su compatriota Aurora ofrecerá en el país, en los que fungirá como telonera.

Inspirada en la música clásica y en el jazz, Hanna estrenó, en febrero de este año, “Somewhere Between Red and Blue”, material del que se desprenden cinco canciones entre las que se encuentra “Is this all there is”, tema en el que logra transmitir un sentimiento de paz gracias a una mezcla perfecta entre melodía y su melancólica voz, más allá de lo que pueda llegar a decir la letra.

En entrevista para SinEmbargo, la artista de 24 años de edad compartió que, en efecto, para dicho single se inspiró en el compositor austriaco Johann Strauss, también conocido como “el rey del vals”.

“Me inspiré en él porque amo la música clásica. Escucho mucha música diferente. Así que repasé todas las canciones que me habían gustado de camino al estudio de grabación y de repente escuché una pieza de Strauss y me encantó cómo sonaba la melodía y los acordes. Así que es una especie de mezcla de música clásica en el estribillo y luego tiene más jazz en los versos porque realmente me gusta ese tipo de jazz de la vieja escuela”, explicó Hannah Storm.

Pese a que Hanna estrenó su primer EP hace unos meses, la cantautora se desenvolvió en el mundo de la música desde muy pequeña pues sus primeras letras las escribió teniendo tan sólo siete años de edad.

Por supuesto, con el paso del tiempo la fuente de inspiración ha cambiado. De niña, le gustaba escribir canciones sobre caballos, un animal que le encanta, dicho por ella, pero desde hace unos años ha puesto sobre la mesa distintos temas como el bullying.

“Era una forma de lidiar con eso a través de la música. Escribir siempre ha sido servido para sacar algo, incluso si es sólo un sentimiento, una melodía o alguna situación específica […] Las canciones del EP son bastante antiguas, las escribí hace casi tres años”.

“EL APOYO ENTRE ARTISTAS FEMENINAS ES GENIAL”

Más allá de lo que se pudiera llegar a pensar sobre la relación meramente musical que suele haber entre colegas, Hannah Storm compartió a este medio que Aurora es una de sus amigas más cercanas.

“Definitivamente es una de mis amigas más cercanas en Bergen. [La ciudad de] Bergen es muy pequeña, bueno es grande pero el centro es muy pequeño, y el ambiente para la música es muy pequeño. Ella ha sido un gran apoyo y fue muy acogedora cuando me mudé a Bergen por primera vez, así que sí, el apoyo entre artistas femeninas es genial”.

“Hay tantas artistas femeninas fuertes aquí en Bergen y realmente nos apoyamos mutuamente y nos gusta, ya sabes, consejos cuando lo necesitas o simplemente tener a alguien cerca que conozca el estilo de vida y este proceso con todo lo nuevo”, agregó.

Al ser cuestionada por las voces femeninas que han fungido como fuente de inspiración en su carrera, Hannah no dudó en mencionar a Aurora, de nombre de pila Aurora Aksnes; y Marie Ulven Ringheim, conocida como Girl in red; artistas que al igual que ella radican en Bergen, Noruega.

No obstante, después de pensarlo detenidamente, la cantautora compartió que desde pequeña ha sido muy fan de las británicas Amy Winehouse, quien falleció en el 2011 a causa de una sobredosis; y Adele, con quien sin dudarlo le gustaría poder colaborar en algún momento.

Luego de más de medio año de haberse presentado en Øya, uno de los festivales más grandes y prestigiosos de Noruega, Hannah Storm se está preparando para viajar al otro lado del mundo y conquistar al público mexicano durante los cinco shows que Aurora tiene previsto ofrecer al interior de la República.