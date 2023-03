La Santa Cecilia seguirá compartiendo más clásicos románticos en “Cuatro Copas” 2

El pasado 18 de marzo La Santa Cecilia logró abarrotar el Escena Indio, escenario de Vive Latino también conocido como “el palillo”, con sus cumbias, boleros y rancheras aderezadas con su característico estilo indie-guapachoso.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- La agrupación méxico-americana La Santa Cecilia continuará compartiendo clásicos románticos a nuevas generaciones en el segundo volumen de “Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano”, en el que se incluyen colaboraciones con Aida Cuevas, Patricio Hidalgo y Dueto Dos Rosas.

“Para nosotros estas canciones siguen muy vivas en nuestras almas y forman gran parte de nuestra formación como músicos. Antes de La Santa Cecilia ya éramos músicos que estábamos tocando en fiestas, bodas, velorios, serenatas, y el repertorio de la música mexicana, el bolero, fue gran parte de estos inicios en la música para nosotros”, compartió sobre este material Eva Marisol Hernández, front woman de La Santa Cecilia mejor conocida como “La Marisoul”, en entrevista para SinEmbargo.

La primera parte de este compilado, grabado en vivo en la Finca Altozano, ubicada en Valle de Guadalupe, Baja California, incluye temas como “El Andariego”, de Álvaro Carrillo Alarcón; “La Copa Rota”, de José Feliciano; “La Diferencia”, de José Feliciano a.k.a Juan Gabriel; entre otras.

Para el segundo volumen de “Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano” la agrupación, que cuenta con un Grammy bajo el brazo, ya adelantó que contará con clásicos como “Almohada”, “La Carretera” y “La Copa Rota”, que fueron grabados en distintas locaciones del inmueble junto a grandes voces como Aida Cuevas, Patricio Hidalgo y Dueto Dos Rosas.

“Fue un proceso muy orgánico. Este trabajo con gente como Patricio, Aida y Dueto Dos Rosas se dio como en una forma muy natural, como que hubo una armonía muy bonita, no se hizo nada a la fuerza, no era como pedirle un favor a nadie sino como que era un gusto estar ahí juntos, de regresar de la pandemia y de vivir de nuevo nuestra cultura, una bohemia, una reunión, de compartir música, sentimientos, lloramos y nos emborrachamos, comimos, nos trasnochamos, o sea, fue una experiencia hermosa”, explicó el percusionista Miguel “Oso” Ramírez sobre la grabación en la Finca Altozano.

“Estamos muy agradecidos con ellos porque se unieron a lo que estábamos haciendo y fue todo muy natural”, agregó.

Para la agrupación, conformada por Marisol Hernández (voz), Miguel Ramírez (percusionista), Álex Bendaña (bajista) y José Pepe Carlos (acordeonista y requinto), el presentar clásicos a nuevas generaciones conlleva una gran responsabilidad puesto que consideran que una canción adquiere otro valor cuando es compartida, viéndolo desde un punto más nostálgico.

En este sentido, “Oso” Ramírez expresó que él busca seguir compartiendo este tipo de canciones, que no son de la autoría de La Santa Cecilia, porque ellos las siguen sintiendo y viviendo.

“Creo que para nosotros en La Santa Cecilia es muy importante escribir nuestras propias canciones, fusionar y experimentar, pero también grabar en nuestra historia lo que es la música tradicional con ese deseo de conectar con las diferentes generaciones porque también esperamos que alguien más joven de repente descubra nuestra música y seamos nosotros una puerta donde ellos puedan decir ‘ah, de aquí voy a conocer a José Alfredo Jiménez, a Mercedes Sosa u otros artistas’. Eso es un poquito la meta de hacer estas grabaciones”, coincidió “La Marisoul”.

Además de estos compilados, La Santa Cecilia planea estrenar, durante la segunda mitad del año, un documental en el que se refleja el ambiente en el que se grabó “Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano”.

De acuerdo con los músicos, a través de este material audiovisual sus seguidores podrán conocer un poco más sobre la esencia de La Santa Cecilia, que en esta ocasión optaron por no buscar la perfección y presentar un proyecto más natural.

“Buscamos capturar nuestra humanidad alrededor de la fogata, de la manera más natural y pura, sin luces, sin efectos, sin nada. Entonces de repente van a escuchar cabras, los clinck-clink de las botellas, y seguramente voy a desafinar porque estábamos viviendo el momento y cantando”, apuntó Marisol Hernández.

UN EXITOSO PASO POR VIVE LATINO

A través de redes sociales, la agrupación ha compartido distintos clips sobre lo ocurrido en su actuación, que para nada se esperaban y les terminó dejando un muy buen sabor de boca.

“Estábamos felices de ir a Vive Latino y tú te preparas para el modo festival. Cuando salimos yo vi gente, pero de repente vi que llegaban más y más, y de repente estaban coreando las canciones y se oía el monstruo, la voz de la gente, yo no me lo podía creer […] Fue hasta después que vi los videos y me quedé así de ‘oh my God, eso pasó’. Fue más grande de lo que en el momento yo vi. Fue alucinante, loco, precioso, todavía lo siento como ‘wow, no me esperaba eso'”, compartió a este medio la vocalista de la banda.

“Ver a un mar de gente cantando fue de ‘wow, no lo puedo creer’ porque nos ha costado mucho también que la gente entienda lo que es La Santa Cecilia dentro de México” agregó el percusionista.

Ahora, después del sueño vivido, La Santa Cecilia se está preparando para llevar su show a Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León, el próximo 31 de marzo; y a España para los festivales Río Babel, en Madrid; y Pirineos Sur, en Huesca, los 1 y 8 de julio respectivamente.

En este tenor, Miguel Ramírez adelantó que en los eventos que tienen agendados en Europa tendrán oportunidad de compartir escenario con los cantautores Juan Luis Guerra y Rubén Blades.

“Me siento muy contenta de que vamos a ir a estos festivales, uno en Madrid y otro en Huesca, y pues que regalo de la vida el poder finalmente cruzar el charco y llevar nuestra música para allá”, finalizó “La Marisoul”.