Sofi Tukker alista presentación de su álbum “Wet Tenis” en el Pepsi Center

Tanto Sophie Hawley-Weld como Tucker Halpern sabían que para “Wet Tenis” querían transmitir un mensaje positivo a sus seguidores pese a las dificultades que se estaban viviendo a nivel mundial por la pandemia.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El dúo neoyorkino Sofi Tukker, conformado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, regresará a la capital mexicana el próximo 14 de abril con motivo de la promoción de “Wet Tenis”, su más reciente material discográfico.

Durante la pandemia de la COVID-19, Sofi Tukker fue uno de los proyectos musicales que más aprovechó el tiempo del confinamiento para interactuar con sus seguidores, quienes terminaron por influenciar gran parte de “Wet Tenis”.

“Ellos [sus seguidores] influyeron mucho en el álbum. Nosotros nos sentimos muy cerca de todos los que miraban nuestros livestreams y llegamos a conocer a muchas personas por los nombres de usuarios. Muchas personas se hicieron amigas por separado”, compartió en entrevista para SinEmbargo Tucker Halpern.

“Solíamos tocar canciones y sets que estaban sin terminar, luego volvíamos al estudio y añadíamos eso y lo otro, así que realmente se sintió como si todos hubieran sido parte del proceso de creación del álbum”, añadió Sophie Hawley-Weld durante la videollamada.

Tanto Sophie Hawley-Weld como Tucker Halpern sabían que en este material discográfico querían transmitir un mensaje positivo a sus seguidores pese a las dificultades que se estaban viviendo a nivel mundial por la pandemia.

Para esto, decidieron darle un significado más profundo a “Wet Tenis”, el título del álbum, con el acrónimo “When Everyone Tries to Evolve, Nothing Negative Is Safe” (“Cuando todos tratan de evolucionar, nada negativo es seguro”).

“Creo que la positividad siempre es una elección, pero no como una positividad general y decir que se ignore la negatividad que sienten nuestros sentimientos porque tampoco es divertido, es más que todos los días tenemos la opción de cómo involucrarnos con todo lo que nos rodea y podemos permitirnos evitar eso o no. Fue tan inspirador ser parte de esta comunidad donde todas estas personas solo decían ‘tal vez perdí mi trabajo’, ‘tal vez incluso me dejaron’, ‘todo eso está sucediendo, pero voy a dibujar hoy, voy a bailar en mi sala de estar’, y esas elecciones son las que crearon el álbum”, explicó Sophie.

“[El título] ‘Wet Tenis’ nos encantó, pero no decía lo que queríamos decir, así que llegamos al acrónimo y es ‘Cuando todos intentan evolucionar, nada negativo es seguro’ y siento que abarca lo que queríamos transmitir de una manera profunda, pero no es necesario que vayas ahí, también puedes quedarte y tener diversión en la superficie si quieres”, añadió.

De “Wet Tenis” rápidamente se viralizó el tema “Summer in New York” gracias a que marcó el último torneo de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos. No obstante, el dúo consideró que “Original Sin”, podría convertirse en el nuevo himno de Sofi Tukker en esta etapa musical.

“TRABAJAR SIN PADECERLO” Y UN MARAVILLOSO RECUERDO DE CC19

Con casi nueve años de trayectoria, ambos músicos coincidieron que el secreto para mantener el deseo de continuar en un proyecto tan ambicioso como lo es Sofi Tukker se centra en “amar lo que uno hace”.

“Amamos la música que estamos haciendo como si obtuviéramos tanta energía que, en lugar de trabajar en cosas que se padecen, se convierten en algo que da energía y parece que cuanta más recompensa hay, más energía obtenemos. La única excepción es que a veces viajar es agotador, pero intentamos no saltarnos las noches de sueño”, apuntó Hawley-Weld.

Al ser cuestionados por su última presentación en México, que se llevó a cabo en el marco del segundo día de actividades del festival Corona Capital 2019, Tucker Halpern no dudó en describirla como “un sueño hecho realidad”.

“Nosotros habíamos ido al festival un día antes para ver el escenario en el que íbamos a tocar a la misma hora y había como un par de cientos de personas, no había demasiada gente, así que mis expectativas eran relativamente bajas y cuando salimos había como 50 mil personas cantando en todas partes todas las canciones”, recordó emocionado Halpern.

“Me llena de emoción en absoluto, fue un sueño hecho realidad con el que lloré un poco, creo que es la única vez que he llorado en el escenario. Fue tan inesperado, no pensamos que la multitud en México no esperara que fuéramos buenos sino que específicamente cuando vimos el escenario el día anterior no había casi nadie. Simplemente no lo vi venir”, agregó.

Finalmente, los músicos, que formarán parte de varias de las ediciones de Lollapalooza en Sudamérica, compartieron que están emocionados por regresar a la Ciudad de México para la presentación de “Wet Tenis” en el Pepsi Center. “Va a ser increíble”.