“La virulencia es un problema en la música”: Benito Cerati sobre TikTok y su “Shasei”

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El cantautor chileno-argentino Benito Cerati, hijo del difunto Gustavo Cerati, apuntó que hoy en día la virulencia es una de las crisis más fuertes a las que se está enfrentando la industria de la música por la manera en la ésta que se consume gracias a plataformas como TikTok.

En entrevista para SinEmbargo, el músico que se encuentra promocionando “Shasei”, álbum debut de su proyecto solista, abundó que pese a que hay voces nostálgicas que aseguran que “la música ya no es lo que era” respecto a las tendencias que se mueven en distintas plataformas, “hay que valorar lo que está pasando para la gente, sobre todo para la gente joven, por ejemplo si [una canción] pega en algún lugar por algo es y hay que respetar eso. Te pueden no gustar cosas, pero la virulencia es otra cosa. Es un problema verdadero que está pasando en la música”.

De acuerdo con un estudio realizado en 2021 por la empresa de análisis musical MRC Data, el 67 por ciento de los usuarios de TikTok son más propensos a buscar canciones en servicios de streaming luego de escucharlas en la aplicación.

Para Cerati, Instagram y otras plataformas anteriores a TikTok son una especie de espejismo en el que parece haber más oportunidades, sin embargo no todos suelen sobresalir de la manera en la que se espera. No obstante, aplaudió que éstas ofrezcan más posibilidades de mostrarse artísticamente.

“Ahora haces una canción y la puede hacer todo el mundo, entonces todo el mundo está queriendo mostrar y en parte está bien porque está bueno que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse artísticamente, pero ahora la industria, el comercio y el negocio está más complicado porque hay tanta demanda que al final lo que se termina escuchando es alguna cosa que sobresale por otra o que tuvo algún tipo de suerte o qué sé yo, son cosas más complejas”, explicó.

“Yo consumo TikTok y todo, y la verdad es que no tengo nada en contra para decir, pero sí veo que es eso, como que ahora todo el mundo tiene una posibilidad y a todo mundo lo escuchan. Me parece que es algo al revés por más ilógico que parezca, pero bueno también es una relación de dos, digamos, la red y la gente que lo consume porque por ahí hay mucha queja de que sólo se escuchan ciertas cosas pero tampoco vas y las consumes, entonces es como ‘con la queja no hacemos nada’, es no comprar los discos o dar nuestros shows, eso sigue siendo el pilar fundamental de mucho”, añadió el músico.

Pese a que la plataforma ha fungido como catapulta para artistas como Stephen Sanchez y Yung Gravy, por mencionar sólo algunos, hay quienes se han quejado en diversas ocasiones porque las empresas discográficas les piden hacer videos cortos para viralizar su música, tal es el caso de Halsey y Charli XCX.

“El marketing musical en TikTok es enorme. En los últimos 2 años, las discográficas han puesto a los artistas en el punto de mira. También es una manera de que los creadores ganen mucho dinero”, explicó Jesse Callahan, fundador de la empresa de marketing Montford Agency, en una entrevista cedida a Business Insider España

INSPIRACIÓN DENTRO DE SU ADOLESCENCIA

El pasado mes de noviembre Benito Cerati estrenó “Shasei”, su primer disco solista para el que halló como fuente de inspiración varias experiencias personales de su adolescencia que yacían en la bandeja de su correo electrónico.

“La verdad es que no tenía muy en claro que era lo que quería hacer, bueno también era un primer disco, era como ‘para dónde voy, para dónde encaro’ y descubrí un mail así buceando en cosas para inspirarme. Yo me mandaba muchos [correos] en esa época, cosas que escribía, un diario íntimo pero me lo mandaba al mail y como en el mail se obtienen las fechas digamos que sabía de qué día hablaba”, abundó sobre “Shasei”.

“Entonces me puse a bucear en estas cosas que no leía desde hace muchos años, me pareció un lindo material para agarrar y componer algo alrededor de eso, y las canciones ya estaban hechas, faltaba como la letra y la melodía, y eso le terminó dando forma, o sea, agarré y lo hice canción porque eran párrafos y párrafos, era como estar hablando”, agregó.

Además de mirar al pasado, en este álbum, a sus casi 30 años de edad, Cerati reflexionó sobre el paso del tiempo con letras actuales como en “El Atardecer” y “Futuro Incógnito”, canciones que surgieron del trabajo de haberse encontrado con un Benito más joven.

Siguiendo con el concepto del ayer, para este material, compuesto de diez temas, el músico no sólo inyectó sus vivencias sino además varios de los gustos que tenía hace unos años como el anime y su acercamiento con la androginia.

“Yo veía mucho un anime que se llamaba Inuyasha, el chico que era monstruo humano con pelo largo blanco vestido de rojo, muy como los videos que interpreto también, eso y jugaba mucho una saga de videojuegos que se llamaba Final Fantasy también, son súper andróginos los personajes y fue como mi inicio del contacto con la androginia en general, es un lugar donde yo me siento muy cómodo visualmente. Fue como el origen de todo eso y es como una especie de homenaje lo que estoy haciendo”, explicó a este medio.

A pregunta expresa sobre el consejo que le daría al Benito del pasado, el cantautor aseveró, entre risas, que no le diría nada ” porque miras si pasa la mariposa y cambia el planeta, prefiero que las cosas sigan su curso porque yo ahora soy una persona que está muy contenta, feliz, y siento que si hubiese cambiado antes quizás hoy no estaría así. Lo miraría de lejos, ni siquiera le diría nada”.

Finalmente, Benito, quien tuvo oportunidad de presentarse en el Vive Latino del 2020 con su antigua banda Zero Kill, adelantó que hay planes de venir a México para promocionar su último material discográfico entre julio y septiembre del año en curso.

“La paso muy bien siempre ahí [México], sobre todo porque es un país donde se escucha de todo, donde siempre hay cosas nuevas para ver de ahí mismo. También es bastante cosmopolita entonces viene gente de muchos lugares y es como un lugar de encuentro bastante lindo […] La verdad siempre es un placer volver y estar ahí. Poder tocar varias veces estaría bueno”.

“Shasei”, álbum que lleva como título la palabra china que significa “dibujo en la naturaleza” y “eyaculación”, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.