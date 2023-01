“No me la creo”: la mexicana Bratty habla sobre su próxima presentación en Coachella

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- “Manifestando que haya mujeres mexicanas representando en Coachella el próximo año”. Esas fueron las palabras que Jennifer Abigail Juárez Vázquez, mejor conocida como Bratty, compartió en Twitter el 13 de enero del 2022. Un año después, la cantautora oriunda de Culiacán, Sinaloa, fue anunciada en el lineup del festival californiano, que se llevará a cabo los próximos 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril.

“Yo cuando puse ese tuit manifestando, ni siquiera me refería tanto a mí. En la edición pasada sí hubo más representación mexicana, por ejemplo, pero eran todos hombres, entonces fue por eso que puse ese tuit […] No sé qué pensar, pero se me hizo algo muy loco ese poder de manifestación que a veces uno tiene y sin darte cuenta como que ya estás ahí. Estoy contenta”, expresó entre risas la música culichi en entrevista para SinEmbargo .

Con tan sólo 22 años de edad, Bratty se convirtió en el único proyecto 100 por ciento mexicano considerado para la edición 2023 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se realiza año con año durante dos fines de semana en Indio, California.

En el lineup de los días 15 y 22 de abril se puede ver el nombre de la joven cantautora compartiendo líneas con artistas de la talla de Blackpink, Rosalía, Boygenius, $uicideboy$, Sofi Tukker, Remi Wolf, Mura Masa, Marc Rebillet, Los Fabulosos Cadillacs, Kenny Beats, Hot Since 82, The Linda Lindas, Sunset Rollercoaster, Carlita, Horsegirl y Chloé Caillet, entre otros.

En este sentido, Bratty compartió que uno de sus sueños era ir como público a un Coachella y que ahora, le cuesta creer que no sólo conocerá Estados Unidos sino que también forma parte del talento que actuará en una de las fiestas musicales más grandes del país del norte.

“Para empezar no me la creo, está bien loco todo esto que está pasando y creo que uno nunca está preparado para esas cosas, como que vas en el proceso y cuando menos piensas llega lo que más habías querido y dices ‘wow, ahora qué hago’ […] Sí era como para mí un sueño poder ir a EU, escuchar las rolas que me gustan y que me influenciaron, y ahora se me hace bien loco que voy a ir a Estados Unidos, pero voy a ir a tocar en Coachella, entonces es como que ‘wow, premio doble, excelente'”.