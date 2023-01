Red Hot Chili Peppers regresará a México como el acto principal de Vive Latino

Entre las novedades que traerá la banda para este show no sólo se encuentra la promoción de su último álbum de estudio, “Return of the Dream Canteen”, sino también la presentación de la banda con John Frusciante, quien regresó a la alineación después de diez años en los que se enfocó en su carrera en solitario.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Han pasado casi seis años desde la última vez que la agrupación estadounidense Red Hot Chili Peppers ofreció un show en territorio mexicano.

Fue en octubre del 2017 cuando Anthony Kiedis (voz), Josh Klinghoffer (guitarra), Flea (bajo) Chad Smith (batería) pisaron el Palacio de los Deportes, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, con motivo de la promoción de su undécimo álbum de estudio titulado “The Getaway”.

“Around the World”, “Snow”, “Dark Necessities”, “Factory of Faith”, “Californication”, “Tell Me Baby”, “Under the Bridge” y “Give It Away”, fueron algunas de las canciones que los seguidores de la banda pudieron escuchar aquella noche del 10 de octubre.

Ahora casi seis años después y una pandemia, los Red Hot Chili Peppers volverán a pisar tierra Azteca para presentarse por primera vez como headliner del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino el próximo 19 de marzo.

Entre las novedades que traerá la banda para este show no sólo se encuentra la promoción de su último álbum de estudio, “Return of the Dream Canteen”, sino también la presentación de la banda con el guitarrista, John Frusciante, quien regresó a la alineación en el 2019, después de diez años en los que se enfocó en su carrera en solitario.

“El evento más grande, honestamente, fue el regreso de John a la banda. Ese fue el cambio más monumental en nuestras vidas. Y Dios estaba dispuesto a cualquier cosa y todo”, expresó el frontman Anthony Kiedis en febrero del 2022 durante una entrevista cedida a NME.

“Tanto Flea como yo tuvimos un espíritu de la época de un sentimiento dentro de nosotros mismos de forma independiente que fue: ‘Sería muy bueno involucrar a John de alguna manera en este proceso’. Había pasado mucho tiempo y se estaba dando a conocer en nuestros círculos nuevamente después de haber estado en su propio círculo”, añadió.

No obstante, el bajista Michael Peter Balzary, mejor conocido como Flea, aseveró al mismo medio que fue “difícil” despedir a Josh Adam Klinghoffer, quien reemplazó a Frusciante durante diez años (2009 – 2019).

“Ha estado con nosotros durante 10 años y fue algo emocionalmente difícil de hacer. No sólo era un gran músico, también era un jugador de equipo reflexivo y solidario: una persona inteligente, amable y de mentalidad comunitaria; pero artísticamente, en términos de poder hablar el mismo lenguaje [musical], fue más fácil trabajar con John. Regresar a una habitación y comenzar a jugar y dejar que la cosa se desarrollara fue realmente emocionante”.

Por otra parte NME describió “Return of the Dream Canteen”, el segundo lanzamiento de la agrupación a lo largo del 2022, como un álbum “progresivo que ve a los legendarios rockeros de California tomar riesgos, abrir nuevos caminos y participar en el mundo que los rodea”.

En el marco de su 40 aniversario, la banda estadounidense volverá a pisar territorio azteca para presentarse en la edición 2023 de Vive Latino. Hasta el momento no se ha confirmado otra fecha en el país por lo que el festival resulta una buena oportunidad para disfrutar de la música de Anthony Kiedis y compañía.

