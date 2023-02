El Festival Corona Capital Guadalajara devela el lineup de su próxima edición

Una de las sorpresas que dejó el lineup de la edición 2023 del Festival Corona Capital Guadalajara fue la presencia de Sophie Ellis-Bextor, cantautora británica que a principios de los 2000 catapultó el tema “Murder on the Dancefloor” a los primeros lugares de las listas musicales a nivel mundial.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Después de varias semanas de espera y un cúmulo de rumores, el Festival Corona Capital Guadalajara develó el cartel de su edición 2023, la cual se llevará a cabo en el Valle VFG, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Entre las cartas fuertes del festival, que este año durará dos días, se encuentran bandas como Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Charlie Puth, Pixies y Foals.

Para el 20 de mayo, el primer día de la magno fiesta musical, Corona Capital tiene previstas las actuaciones de Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, Bastille, Bloc Party, Hermanos Gutiérrez, Last Dinosaurs, M83, My Morning Jacket, entre otros.

SAVE THE DATE 😎#CoronaCapitalGDL regresa los próximos 20 y 21 de mayo.#PreventaCitibanamex: 15 de febrero 2:00 PM pic.twitter.com/VaOnfdZjdd — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) February 7, 2023

Por otra parte, para el 21 de mayo, Interpol, Pixies, Foals, Blonde Redhead, Bright Eyes, Idles, Pond, Pussy Riot, Regina Spektor y Thundercat, por mencionar algunos, se encargarán de amenizar el segundo día de actividades del festival.

Una de las sorpresas que dejó el lineup de la edición 2023 del Festival Corona Capital Guadalajara fue la presencia de Sophie Ellis-Bextor, cantautora británica que a principios de los 2000 catapultó el tema “Murder on the Dancefloor” a los primeros lugares de las listas musicales a nivel mundial, para el segundo día de actividades del evento.

La preventa Citibanamex para los boletos del Corona Capital Guadalajara se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, mientras que la venta general iniciará el día 16 del mismo mes. Hasta el momento el festival no ha dado a conocer el precio de los accesos.

La edición 2023 del Festival Corona Capital Guadalajara se realizará los próximos 20 y 21 de mayo en el Valle VFG.