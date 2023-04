La polémica sobre la música con IA genera opiniones divididas dentro de la industria

La polémica respecto al uso de esta tecnología en la música inició el pasado 4 de abril del año en curso cuando salió a la luz “Heart on my Sleeve”, una canción escrita y producida por Ghostwriter en la que se pueden escuchar las voces generadas por IA de Drake y The Weeknd.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- En el 2016 la compañía desarrolladora de software Sony CSL sorprendió con la publicación de “Daddy’s Car”, la primera canción compuesta con Inteligencia Artificial (IA) a través del programa Flow Machine con el estilo del cuarteto de Liverpool, The Beatles.

En su momento el logro fue aplaudido. No obstante, los tiempos han cambiado y con el rápido avance de la tecnología, la industria musical se está enfrentando a una nueva amenaza: la creación de obras a partir de la IA con voces conocidas.

La polémica respecto al uso de esta tecnología en la música inició el pasado 4 de abril del año en curso cuando salió a la luz “Heart on my Sleeve”, una canción escrita y producida por Ghostwriter, cuya identidad se desconoce, en la que se pueden escuchar las voces generadas por IA de los artistas canadienses Drake y The Weeknd.

Ante el bullicio provocado por la canción que hablaba sobre Selena Gomez, Universal Music Group instó a las plataformas de música en streaming como Spotify y Apple Music a negar el acceso a compañías de desarrollo de Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en que no dudarán “en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”.

Como era de esperarse, la canción no estuvo tanto tiempo en plataformas, sin embargo previo a su eliminación, el tema logró acumular 600 mil reproducciones en Spotify, 275 mil visitas en YouTube y 15 millones de views en TikTok.

Hoy en día existen diversos programas que permiten realizar canciones con ayuda de IA. Google, por ejemplo, presentó, en enero de este año, MusicLM, una herramienta capaz de crear música a partir de palabras clave.

“MusicLM es un modelo que genera música de alta fidelidad a partir de descripciones de texto como ‘una melodía de violín relajante respaldada por un riff de guitarra distorsionado’”, explican los desarrolladores del proyecto.

La descripción de MusicLM no dista mucho de las palabras que Universal Music Group compartió, a través de un comunicado, ante la controversia generada por “Heart on my Sleeve”:

“Gran parte de la IA generativa está entrenada con música popular. Podrías decir ‘quiero componer una canción con una letra como la de Taylor Swift, la voz al estilo de Bruno Mars y que se parezca a una canción de Harry Styles’. El resultado que se obtiene se debe a que la IA se ha entrenado con la propiedad intelectual de esos artistas”.

Pero, ¿por qué ha dado tanto de qué hablar la IA? El problema detrás de la viralidad de este tipo de obras es que dichas herramientas no respetan los derechos de autor, una polémica que también se ha expandido al mundo de la fotografía.

El pasado mes de enero, la agencia estadounidense Getty Images demandó a Stability AI, empresa desarrolladora de la IA Stable Diffusion, por infracción de copyright ya que varias de sus imágenes fueron utilizadas sin permiso.

De acuerdo con el diario español El País lo que demandan los creadores originales son las tres “C”: consentimiento, crédito y compensación; mientras que las empresas de IA se jactan en que este tipo de creaciones “expanden los límites de la creatividad”.

En México, por ejemplo, las infracciones en materia de derechos de autor se pueden llegar a sancionar con una multa de cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo y se puede aplicar una sanción adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día a quien persista en la infracción.

Pese a que a violación de derechos de autor conlleva un castigo, los creadores de música con IA no han parado en presumir sus obras. Tal es el caso de Ghostwriter, quien días después de haber compartido “Heart on my Sleeve”, subió a SoundCloud, YouTube y TikTok “Por Qué”, canción que mezcla las voces de la barbadense Rihanna y el puertorriqueño Bad Bunny.

OPINIONES DIVIDIDAS

El tema de la música creada con IA ha generado opiniones divididas entre los mismos artistas.

Hasta hace poco el DJ francés David Guetta destacó en entrevista para la BBC que el futuro de la música yacía en dicha tecnología luego de haberse apoyado en el sitio uberduck.ai para imitar la voz de Eminem y posteriormente añadirla a una de sus canciones instrumentales.

No obstante, explicó que la IA sólo podría ser útil como una simple herramienta. “Nada va a reemplazar el gusto. Lo que define a un artista es que tienes un gusto específico, tienes un tipo de emoción en especial que quieres expresar y vas a usar todos los instrumentos modernos para poder lograrlo”.

Quien sí aplaudió por completo el uso de estos programas fue la canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, pues hasta invitó a sus seguidores a crear nueva música con su voz, pero no sólo eso ya que también ofreció el 50 por ciento de las regalías a quien haga una canción exitosa con IA.

“Dividiré el 50 por ciento de las regalías en cualquier canción exitosa generada por IA que use mi voz. El mismo trato que haría con cualquier artista con el que colabore. Siéntanse libres de usar mi voz sin penalización. No tengo etiqueta ni ataduras legales”, escribió la artista en Twitter.

“Creo que es genial estar fusionado con la máquina y me gusta la idea de abrir todo el arte y eliminar los derechos de autor”, agregó.

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023

Otro de los aciertos de la música creada con IA llegó a oídos de Liam Gallagher luego de que Breezer, agrupación originaria de Inglaterra, presentará “Aisis”, un álbum conceptual compuesto por ellos en donde utilizaron la voz del músico inglés.

“Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reforme, así que hemos compuesto unas canciones inspiradas en los primeros Oasis. Lo único que no es nuestro es la voz de Liam Gallagher, que está creada por inteligencia artificial″, explicó la banda en YouTube.

“’Aisis – The Lost Tapes’ es un álbum conceptual de realidad alternativa imaginando que Oasis hubiese continuado escribiendo música. O tal vez todos se juntaron años más tarde para escribir un disco similar a los tres primeros álbumes”, agregó.

Por supuesto, “The Lost Tapes” no tardó en llegar a Liam Gallagher, quien al ser cuestionado en Twitter por el proyecto de Breezer no dudó en responder que “no he escuchado el álbum, escuché una canción. Es mucho mejor que todos los otros lloriqueos que hay por allá”.

Eréndira Quintero