El regional mexicano conquista las listas de reproducción y alcanza hasta a Bad Bunny

Ciudad de México, de abril (SinEmbargo).- En el 2021 el servicio digital de música en streaming Spotify pronosticó la caída del reggaetón como un género sin competencia y a su vez, una alza significativa en los escuchas del regional mexicano.

A poco más de dos años de que la plataforma echara las cartas, la música regional mexicana, en efecto, está sumando más oyentes, pero no sólo eso sino que a su vez, grandes exponentes del reggaetón han sorprendido con colaboraciones que convergen en un crossover bastante interesante.

Prueba de ello es “Un x100to”, el último gran acierto de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en colaboración con Grupo Frontera, banda de regional mexicano originaria de Estados Unidos que hasta hace unos meses conquistó el primer lugar de las listas de reproducción de Spotify con el tema “No se va”.

Por supuesto la melodía romántica no tardó en posicionarse en el primer lugar de las listas de reproducción a tan sólo unos cuantos días de haber salido del horno y no es de extrañarse, pues a lo largo de poco más de tres minutos los músicos repiten la formula del éxito con ayuda de un ritmo pegajoso al estilo de “No se va” y un sampleo que hace recordar “Ojitos lindos”, canción perteneciente al álbum “Un verano sin ti” de Bad Bunny.

“Me queda un por ciento y lo usaré sólo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco sólo es perdiendo el tiempo. Baby, pa’ qué te miento, eso de que me vieron feliz, no, no es cierto”, dicta el coro de “Un x100to”.