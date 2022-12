El movimiento político de Bad Bunny que terminó por llegar a las aulas de México y EU

Tanto Ariadna Estévez como Nathian Shae Rodríguez, los profesores que impartirán un curso sobre Bad Bunny el próximo año en México y San Diego respectivamente, coinciden en que el artista se ha convertido en una figura política que expone la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- A lo largo del 2022 el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se convirtió en el mejor artista del año de Billboard, en el más escuchado globalmente en Spotify, y finalizó la temporada con la gira más lucrativa y no sólo eso, pues ahora ha sido sujeto de inspiración para cursos académicos a nivel mundial.

Fue durante los primeros días de diciembre que se dio a conocer que la profesora Ariadna Estévez impartiría el curso intertrimestral “Reggaeton como resistencia al colonialismo estadunidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny”, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que un curso sobre el artista puertorriqueño se roba las portadas de diversos medios de comunicación. Sin irnos más lejos, en septiembre de este año se dio a conocer que los estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego, en California, EU, recibirán en 2023 un curso sobre el impacto del cantante de música urbana en la cultura latina impartido por Nathian Shae Rodríguez, director asociado de la facultad de periodismo y medios de comunicación de la institución.

“Esta clase no es únicamente de Bad Bunny. Se trata de lo que él representa y lo que está haciendo, y cómo utiliza a los medios para construir su marca, crear conciencia y ser auténtico […] la comunidad Latina necesita representación y eso realmente no lo vemos en espacios centrados en el idioma inglés, especialmente en Estados Unidos”, compartió en una plática cedida a The San Diego Union-Tribune.

Según datos proporcionados por la agencia de relaciones públicas de Spotify México, Bad Bunny se convirtió este año en el artista más escuchado en el mundo dentro de el servicio de streaming con 18 mil 500 millones de streams y, además, por tercer año consecutivo se posicionó como el artista más escuchado, marcando un hito sin precedentes desde que la plataforma fue lanzada en el país.

Asimismo, el servicio destacó que la música de Bad Bunny también ha contribuido al crecimiento del reggaeton y el trap latino en todo el mundo, logrado que la escucha del reggaeton creciera un 147 por ciento entre 2018 y 2020, y la escucha de trap latino aumentara un 187 por ciento en el mismo período.

También resaltó que durante los últimos 90 días, 95 millones de oyentes escucharon uno de los temas del artista puertorriqueño por primera vez, y el 51 por ciento de ellos lo hicieron fuera de los mercados de habla hispana.

Por otra parte, en entrevista para El País la profesora Estévez explicó que el paradigma de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico fue la razón que la llevó a tomar en cuenta la figura de Bad Bunny para este programa. “Haciendo este análisis llegué al tema de las resistencias. No es la primera vez que los cantantes pop tienen una participación importante en la resistencia colonial contra EU”.

De acuerdo con la página de Posgrado UNAM el objetivo de este curso es “explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaeton y sus raíces en Puerto Rico, para cuestionar los prejuicios de clase y raza que subyacen en su crítica, y así explicar la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad del cantante Bad Bunny, un fenómeno social y cultural que puede dar pistas del potencial de transformación que tiene la cultura popular en los ámbitos del género, la lucha contra el racismo y el clasismo, y la emergencia de masculinidades suaves y no violentas”.

En este sentido, el programa del curso de la UNAM incluye la “Historia del reggaeton como resistencia cultural”, en donde se abordará el “Contexto sociocultural”, el “Reggaeton como reivindicación de la negritud frente a la hispanización de la ‘democracia racial’ de Puerto Rico”, la “Globalización del reggaeton”, “Clasismo y racismo en las críticas al reggaetón” y la “Sexualidad, género, masculinidad y misoginia: mitos y realidades”; “Masculinidad en el reggaetón” y “El fenómeno Bad Bunny” en el temario.

En julio del 2019, Benito se dejó ver protestando junto a artistas de la talla de Ricky Martin, René Pérez (Residente) e iLe (Ileana Cabra ex Calle 13), y cientos de ciudadanos de San Juan, Puerto Rico, para exigir la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, luego de que se filtrara un chat que contenía mensajes ofensivos, machistas y homófobos escritos por el exdirigente caribeño.

En ese entonces llamó la atención que el también conocido como “Conejo Malo” anunciara a través de Instagram que había suspendido la grabación de un álbum por unirse a las protestas de la isla. “Había planeado en mi agenda después de terminar estos últimos 4 shows, volver a Miami para grabar mi nuevo álbum, pero voy a cancelar eso. Voy a cancelar todo […] Me voy a Puerto Rico. No me voy a quedar en silencio. No voy a hacer a un lado, Puerto Rico no va a hacer a un lado”.

Tanto Ariadna Estévez como Nathian Shae Rodríguez coinciden en que el artista se ha convertido en una figura política que expone la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Ejemplo de ello es el video de “El Apagón”, tema que se desprende de su último álbum de estudio titulado “Un verano sin ti”, en el que a forma de documental denuncia los problemas de energía que se sufre en la isla y ahonda en otras problemáticas como la gentrificación de San Juan; la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, también conocida como “ley 22”, que termina por beneficiar a los foráneos; y la privatización de las playas.

“Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos […] Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos, que se vayan ellos”, dicta parte del coro de “El Apagón”.

Durante las primeras 72 horas de su publicación, el clip consiguió casi 6 millones de reproducciones y, por supuesto, en redes no tardaron en elogiar el trabajo del artista para visibilizar problemáticas a las que se están enfrentando los habitantes de la isla.

“Que Bad Bunny haya utilizado el videoclip de el Apagón para hacer un reportaje de todo lo que esta pasando en Puerto Rico para darle bombo a este tipo de injusticias me parece una obra maestra (sic)”, compartió una usuaria de Twitter. No obstante también hubo quién reprobó el video asegurando que “nos hace ver como si estuviéramos muriendo de hambre y jodios (sic)”.

“(Bad Bunny) ha sido una voz poderosa en apoyo a Puerto Rico y a su gente. Eso habla mucho de lo que la juventud quiere escuchar, y quizás no solo la juventud, sino la persona latina en general”, expresó Nathian Shae Rodríguez a The San Diego Union-Tribune al ser cuestionado por la razón detrás del curso que está por impartir en 2023. “Se trata de usar a Bad Bunny como una lente para averiguar qué está sucediendo, qué está pasando realmente, y cómo podemos usarlo para entender mejor el mundo político-social y el papel de los medios de comunicación”, añadió.

Ariadna Estévez explicó a aus vez a El País que el 2023 será un año “clave” para Puerto Rico gracias al proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico que la Cámara Baja estadounidense aprobó este 15 de diciembre, en el que se autoriza la celebración en noviembre del próximo año de un referéndum vinculante para que la isla pueda definir su futuro político.

De acuerdo con The Associated Press después de ser aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, el proyecto de ley ahora pasa a un Senado dividido donde se enfrenta a un reloj en marcha antes de fin de año y a legisladores republicanos que se han opuesto durante mucho tiempo a la estadidad.

“Esta no ha sido una pelea fácil. Todavía tenemos trabajo por hacer”, destacó Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, quien viajó a Washington, EU, para la votación. “Nuestra búsqueda para descolonizar a Puerto Rico es un tema de derechos civiles”.

El proyecto de ley, que fue aprobado 233-191 con algo de apoyo republicano, ofrecería a los votantes en el territorio estadounidense tres opciones: estadidad, independencia o independencia con libre asociación.

SinEmbargo contactó a Ariadna Estévez en relación al curso “Reggaeton como resistencia al colonialismo estadunidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny” que está próxima a impartir en la UNAM, pero en su respuesta la profesora señaló que ya no estaba ofreciendo entrevistas. No obstante, compartió que el cupo del mismo ya estaba lleno.

La UNAM y la Universidad de San Diego no han sido las únicas instituciones que han abierto el diálogo sobre el movimiento del “Conejo Malo” pues el pasado 17 de noviembre Adriana Mora, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ofreció la charla “Bad Bunny: del reguetón a las lógicas del discurso contemporáneo. Diálogo y música en UPB” en la casa de estudios.

