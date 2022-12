VIDEOS: Caos en concierto de Bad Bunny por fraude en boletos; impiden entrada a fans

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Cientos de fanáticos denunciaron a través de redes sociales que les negaron el acceso al Estadio Azteca, donde se realizará el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que los compraron a través de Ticketmaster.

“NO nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar”, escribieron desde la cuenta de Twitter BadbinnyMex.

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv

— Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022