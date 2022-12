Fans de Taylor Swift demandan a Ticketmaster por desastre en venta de boletos

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Taylor Swift regresa a los escenarios tras más de cinco años sin estar de gira. La intérprete de Question…? sorprendió a sus seguidores al anunciar un tour de estadios para 2023, mismo que corre bajo el nombre de “The Eras Tour”.

Por desgracia, no todos los swifties lograron adquirir entradas para el show de su artista favorita, en gran parte, por el monopolio de Ticketmaster, compañía encargada de la venta y distribución de boletos.

FANS DE TAYLOR SWIFT DENUNCIAN A TICKETMASTER TRAS DESASTROSA VENTA DE BOLETOS: ¿QUÉ EXIGEN?

De acuerdo a los documentos filtrados por un insider, la demanda enlista una serie de violaciones por parte de la compañía boletera y su empresa matriz, Live Nation, entre las que se encuentran fraude, violación antimonopolio, fijación de precios y acceso a preventa a revendedores.

Tras la denuncia, se dio a conocer que un panel antimonopolio del Senado celebraría una audiencia en los próximos días sobre la falta de competencia en la industria de venta y distribución de entradas.

“Las acciones [de Ticketmaster] dejaron a los consumidores mal informados, frustrados y mentalmente exhaustos sintiéndose presionados y engañados, todo sin ninguna claridad sobre el producto que estaban comprando”, se lee en el escrito legal; mismo en el que también se acusa a la empresa de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades al no aclarar qué asientos eran accesibles para las personas con discapacidades.

El señalado “fiasco” de la empresa boletera recae en un dominio total de las disponibilidades de las entradas y accesos, alegando que debido a esta gestión, Ticketmaster se vuelva el único portal donde se pueden conseguir las locaciones, evitando la libre competitividad y obligando a fanáticos a usar exclusivamente su servicio, por lo que fue señalada de anticompetitiva, así como de controlar todos los boletos y registros de la gira de Taylor, sin embargo, Ticketmaster no controla seis de las 52 fechas que tiene programas la cantante.

A su vez, fanáticos indican que la reventa oficial existe, se refiere a sitios como Viagogo y StubHub que revenden boletos que aparecen como “agotados” en Ticketmaster, poniendo a los fans en una fila virtual, donde a los tres minutos de venta los boletos ya se encuentran agotados, con miles de bots comprando los boletos en automático, haciendo un negocio redondo con revendedores.

Como parte del problema y del destape de las leyes antimonopolio por parte de Ticketmaster, los últimos días de noviembre, los senadores Amy Klobuchar (D-MN) y Mike Lee (R-UT), anunciaron que un panel antimonopolio del Senado de Estados Unidos realizará una audiencia sobre la falta de competencia en la industria.

LA DISCULPA DE TICKETMASTER

Por medio de un comunicado, la empresa se disculpó y ofreció a los fanáticos el pasado 18 de noviembre una explicación de lo sucedido.

“Primero, queremos disculparnos con Taylor y todos sus fanáticos, especialmente aquellos que tuvieron una experiencia terrible al intentar comprar boleto”, indicó el texto.

Por su parte, Taylor Swift compartió que sostuvo una conversación con Ticketmaster sobre si “iban a poder manejar este tipo de demanda, asegurando que lo harían”. “Era insoportable para mí simplemente ver cómo ocurrían los errores sin ningún recurso”, comunicó la cantante agregando: “Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relacione y lealtades”.

We want to apologize to Taylor and all of her fans – especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets. We feel we owe it to everyone to share some information to help explain what happened: https://t.co/1Gn4kRIvq8

— Ticketmaster (@Ticketmaster) November 19, 2022