“Es insoportable”: Taylor Swift culpa a Ticketmaster por colapso en venta de boletos

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Taylor Swift expresó su postura ante la cancelación de la venta de boletos de su más reciente gira por parte de Ticketmaster debido a la alta demanda.

“No voy a poner excusas para nadie, porque les preguntamos varias veces si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían”, criticó la cantante estadounidense en una historia de Instagram.

“Hay múltiples razones del porqué las personas tuvieron dificultades para conseguir boletos y estoy intentando resolver esta situación. […] Todo lo que puedo decir es que tengo la esperanza de poder crear más oportunidades para ustedes para cantar estas canciones”, agregó.

Además, confesó que es muy difícil para ella “confiar en una entidad externa con estas relaciones y lealtades”, lo que hace “insoportable ver cómo ocurren los errores sin ningún recurso”.

La compañía de venta digital de entradas Ticketmaster anunció que este viernes cancelará la venta de entradas de “The Eras Tour”, la primera gira en cinco años de la cantante Taylor Swift, debido al desmesurado exceso de demanda.

“Debido a la demanda extraordinariamente alta de los sistemas de emisión de boletos y a que el inventario de boletos restante es insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para la gira The Eras de Taylor Swift ha sido cancelada”, escribió Ticketmaster este jueves en su página oficial de Twitter.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.

— Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022