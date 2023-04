Expertos piden pausar desarrollo de la Inteligencia Artificial para acordar reglas

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– En un gesto poco común en la comunidad tecnológica y académica, que va de Silicon Valley a las principales universidades estadounidenses, y que atraviesa a expertos, emprendedores y empresarios, un grupo de personas entre las que se encuentra Elon Musk, así como uno de los fundadores de Apple y otras eminencias científicas, llamaron a frenar los grandes proyectos de desarrollo de Inteligencia Artificial durante medio año, para conformar su regulación y entender los alcances de este adelanto tecnológico cada vez más palpable al advertir”profundos peligros“.

“Los sistemas de IAs con inteligencia humana-competitiva pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”, señala el documento, advirtiendo que estos sistemas contemporáneos “se están convirtiendo en humano-competitivos en tareas generales”. “¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?”, se preguntan.

Musk y compañía llaman a que los laboratorios de Inteligencias Artificiales (IAs) pausen inmediatamente por al menos seis meses el entrenamientos de los sistemas “más poderosos que GPT-4”. La empresa que está detrás del ahora célebre chatbot ChatGPT lanzó el miércoles esa versión, el GPT-4, en lo que constituye el paso más reciente de una tecnología que ha llamado la atención del mundo.

El nuevo software puede calcular deducciones de impuestos y responder preguntas al estilo de un pirata de Shakespeare, por ejemplo, pero todavía “alucina” en cuanto a los hechos y comete errores de razonamiento.

¿Para qué una pausa? El texto pide que estos laboratorios de IAs y expertos independientes la usen para “desarrollar en conjunto, así como implementar, una serie de protocolos compartidos para el diseño de IA avanzada” que sea “rigurosamente auditada y supervisada por expertos externos independientes”. Los protocolos deben “asegurar que los sistemas sean seguros más allá de toda duda razonable”.

Los expertos aclaran que esto no significa que la pausa se extienda a todo el desarrollo de IAs en general, sino “en dar un paso atrás en la peligrosa carrera que lleva a cada vez más grandes e impredecibles modelos con capacidades emergentes”.

Por último, piden que se creen instituciones “bien dotadas para hacer frente a las dramáticas perturbaciones económicas y políticas (especialmente en la democracia) que provocará la IA”. El “verano de las inteligencias artificiales” puede traer grandes beneficios, aseguran, pero la sociedad debe tener oportunidad de adaptarse a ellas y “no apresurarse desprevenidos hacia su caída”.

La petición se publicó esta semana en la página del organismo no lucrativo Future of Life Institute (Instituto Futuro de la Vida). Además del propietario de Twitter y Tesla, firmaron: Yoshua Bengio, ganador del Premio Turing; Steve Wozniak, cofundador de Apple; Yuval Noah Harari, el autor de los best-sellers Sapiens y Homo Deus; Andrew Yang, el empresario y candidato presidencial demócrata en 2020; el CEO del desarrollo Stability AI; y los cofundadores de Skype y Pinterest, entre cientos de otros, incluidos profesores de Princeton, científico del MIT e investigadores de diversas universidades.

Pero ellos no son los primeros en advertir de las posibles amenazas.

LAS ADVERTENCIAS DE STEPHEN HAWKING

En 2016, Stephen Hawking, uno de los mayores científicos de su generación, advirtió del avance de la IA y lo puso en términos pesimistas. “El éxito de crear una podría ser el evento más grande de nuestra civilización”, dijo en un evento de la Universidad de Cambridge. “Pero también podría ser el último”.

Esto, añadió, “a menos que podamos evadir sus riesgos”. ¿Cuáles? La IA, ahondó, podría usarse como “poderosas armas autónomas, o para encontrar nuevas formas de oprimir a los más débiles”, así como provocar “una gran disrupción en la economía”. Hawking murió en marzo de 2018.

Ya en 2014 Hawking había afirmado a la BBC que “el desarrollo de una inteligencia artificial completa significaría en su caso el final de la raza humana”, ya que “podría despegar por sí sola y rediseñarse a sí misma, a una tasa cada vez más grande”. “Los humanos, que están limitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir, serían reemplazados.

IMÁGENES ARTIFICIALES

Apenas esta semana, la imagen del Papa Francisco vestido con una chamarra de plumas de ganso de Balenciaga se hizo viral en redes sociales. Millones de usuarios pensaron que se trataba de una imagen real. Buzzfeed reveló unas horas más tarde que se trató de un trabajador de la construcción en Chicago de 31 años, quien, durante un viaje después de consumir hongos alucinógenos, generó con IA la imagen y la publicó en un grupo de Facebook, donde la imagen comenzó a compartirse de forma masiva.

A este tipo de casos se refiere Jaron Lanier, uno de los gurús tecnológicos más respetados en Estados Unidos. “Desde mi perspectiva, creo que el peligro no es que una nueva entidad ‘alien’ hable a través de nuestra tecnología y tome el control y nos destruya. Para mí el peligro es que usaremos esa tecnología para convertirnos mutuamente ininteligibles, o volvernos locos si se quiere”, le dijo al diario The Guardian en una entrevista publicada la semana pasada.

