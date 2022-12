Las inteligencias artificiales proliferan, pero también sus polémicas por “plagios”

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Hablar de inteligencia artificial (IA) todavía parece, por momentos, una herramienta del futuro, pero en los últimos años, gracias al desarrollo de computadoras cada vez más poderosas, han permeado en diversos campos: desde la medicina hasta la creación de imágenes, texto e incluso obras de arte.

Las IA son programas desarrollados para ejecutar operaciones parecidas a las que el ser humano realiza con su mente. Las principales son el aprendizaje y el razonamiento lógico. A pesar de que recientemente han proliferado precisamente por su potencial viralizador en redes, ya se hablaba de ellas en el siglo pasado: Skynet, la empresa ficticia de la película Terminator, es precisamente una “red artificial” que obtiene conciencia en el futuro y conquista al mundo.

Las IA sin embargo, coinciden los expertos, están lejos de ser una versión real de Skynet. Pero los avances mostrados en los últimos años permiten ver que efectivamente se han convertido en herramientas poderosas.

LA LLEGADA DE DALL-E Y LENSA

En los últimos días y semanas, las redes sociales –sobre todo Instagram– se han visto inundadas de fotos de perfil y otras selfies de usuarios. La diferencia en esta ocasión es que esas imágenes están modificadas: algunas están “inspiradas” en animes, o personajes de fantasía y ciencia ficción, así como otro tipo de estilos.

¿Cómo las han conseguido? Se trata de IAs que permiten generar este tipo de imágenes. La más popular en los últimos días es Lensa, una app que utiliza un modelo de aprendizaje llamado Stable Difussion. Aunque funciona desde 2018, se hizo popular de forma global debido a que lanzó una opción especial para generar una foto de perfil (o “avatar”) con diseño realizado por la IA.

El sitio especializado Tech Cruch reporta que la app de Lensa, así como otras que utilizan también IA, se encuentran entre las más descargadas en el mundo. Lensa por sí sola consiguió 12.6 millones de descargas mundiales en los primeros 11 días de diciembre.

idk what these movies are but i wanna get them made like right now pic.twitter.com/HBubGg3RZy

Una de las características más usadas –y que provocó la viralidad de Lensa– es la foto de perfil: la IA genera una imagen a partir de 20 selfies que el usuario se toma. La información que utiliza la IA proviene de todos los rincones del internet. Famosos como la modelo Megan Fox y el actor Simu Liu han publicados en sus redes imágenes generadas en esta app.

Lensa no es la primera en hacerse viral ni la única que supera los millones de descargas. DALL-E se hizo famosa hace algunos meses, pues se trata de una IA que “genera” imágenes a partir de conceptos. En redes se publicaron miles de imágenes que iban desde lo grotesco a lo raro, pues los usuarios jugaban con conceptos como “pueblos antiguos en el desierto” hasta combinaciones como “la Mona Lisa de Da Vinci en estilo impresionista”.

LAS CRÍTICAS CONTRA EL ARTE DE LAS IA

El aprendizaje automático y la inteligencia artificial han evolucionado significativamente para ofrecer nuevas capacidades prácticas y generar “arte nuevo”, pero las IA son, al fin y al cabo, programas. Esos programas necesitan alimentarse para “aprender”. Es ahí donde los artistas han cuestionado de dónde provienen las imágenes y los conceptos de los cuales las IAs han aprendido y cómo las usan una vez que los usuarios interactúan con ellas.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el director de arte Logan Preshaw, que ha trabajado para videojuegos como League of Legends y en películas como Avatar 2. Ya a finales de septiembre, antes del boom de Lensa, cuestionó que este tipo de IAs complicarían el trabajo de artistas que viven de pequeños trabajos freelance de este tipo.

Morning @ArtStationHQ and @UnrealEngine Your silence on AI for both #ArtStationHQ and the #UnrealMarketplace is deafening pic.twitter.com/p5YWHtG415

La plataforma ArtStation, donde miles de artistas visuales comparten su trabajo y se recomiendan entre sí, ha sido uno de los sitios donde precisamente más han protestado contra las IAs. Una mayoría de sus usuarios utiliza una imagen de perfil en contra de las imágenes generadas por IAs, para que el portal se vea inundado con ese mensaje.

La artista Meg Rae pidió dejar de usar apps como Lensa porque, dijo, “roban arte”, pero recordó que “primero y más importante, si ya usaste la app no hiciste nada malo si no sabías qué es lo que hace esta aplicación”.

La reportera Melissa Heikkilä denunció en la revista MIT Technology Review que al usar Lensa la app le devolvió imágenes generadas de ella misma con menos ropa o directamente en topless, debido a que entrena con miles de imágenes de diversos sitios del internet y de otros lugares, donde suelen proliferar este tipo de imágenes de mujeres desnudas o con poca ropa, hipersexualizadas.

RJ Palmer, un artista conceptual, denunció en redes precisamente que las IAs de este tipo sí están entrenadas con el trabajo de artistas, modernos y antiguos, vivos y muertos. “Pueden ver en las imágenes que la imagen generada por IA de la izquierda incluso intenta replicar el logo del artista del que se robó el diseño”, escribió en un hilo de Twitter.

Además, publicó una amplia lista de artistas que había detectado con el mismo problema: imágenes generadas que utilizan el estilo de un artista y lo usan como si fuera una imagen original creada precisamente por la inteligencia artificial. “Hay miles más”, aseguró.

What makes this AI different is that it's explicitly trained on current working artists. You can see below that the AI generated image(left) even tried to recreate the artist's logo of the artist it ripped off.

This thing wants our jobs, its actively anti-artist. pic.twitter.com/4zXDeaIUzw

— RJ Palmer (@arvalis) August 14, 2022