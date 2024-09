Joe Biden reconoce papel de los migrantes; “son la sangre de Estados Unidos”, dice

Por María Ortiz

Los Ángeles, 20 de septiembre (La Opinión).- El Presidente Joe Biden pronunció un discurso el jueves en la gala anual de Premios del Instituto del Caucus Hispano del Congreso, en el que reconoció el aporte de los migrantes a Estados Unidos.

“Tenemos que dejar de decir que los migrantes están envenenando la sangre de Estados Unidos. Ellos son la sangre de Estados Unidos”, afirmó Biden, en referencia a unos comentarios que hizo el año pasado el expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump.

Biden aseguró que su Administración ha llevado a cabo “la inversión más significativa de la historia de la comunidad latina” en Estados Unidos, pero admitió que todavía queda mucho trabajo por hacer, incluida una reforma integral del sistema migratorio.

Happening Now: President Biden delivers remarks at the Congressional Hispanic Caucus Institute 47th Annual Awards Gala. https://t.co/3NpY9AT370

En varias alusiones a Trump, Biden, que cedió la candidatura presidencial demócrata a su Vicepresidenta, Kamala Harris, advirtió que el país no puede “retroceder” en cuanto al derecho al voto, el acceso al aborto o la discriminación positiva en las universidades.

El Presidente participó en la gala anual del Caucus Hispano del Congreso, que contó con una actuación de la histórica banda mexicana Los Tigres del Norte.

El jueves, durante una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana de Estados Unidos, que se celebra cada septiembre, Biden también tuvo palabras en apoyo a la comunidad migrante del país.

Happy Hispanic Heritage Month! This week, President Biden welcomed guests to the White House to celebrate the contributions, sacrifices, hard work, and dreams of the Latino community. pic.twitter.com/uoPcteWJsJ

— The White House (@WhiteHouse) September 19, 2024