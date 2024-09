Hello Kitty Café llega con una pop up, deliciosos postres y alegría a Satélite

Este lugar presenta una oportunidad para compartir con amigos y familia un momento muy al estilo de Hello Kitty en un ambiente acogedor, rosa y con encanto, ¿qué tal una Hello Kitty concha con un chocolate rosa?

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Hello Kitty Café lleva su dulzura a Satélite con una pop up en La Terraza ​Palacio, ubicada en el 3er piso de El Palacio de Hierro Satélite, para que todos los seguidores del icónico personaje gatuno que este año festeja su aniversario número 50 puedan disfrutar de una experiencia especial.

Este lugar inspirado en Hello Kitty ofrece momentos rosas llenos de dulzura a través de sus postres como la Hello Kitty cookie (una gelleta de mantequilla con forma de Kitty), Hello Kitty cupcake (panque con topping de ganache de vainilla con frambuesa natural o de chocolate con leche), además de pasteles como el Choco Surprise, especial para 2 personas que se prepara con suave mousse de chocolate amargo y praliné de avellana con trozos de avellana tostada y espolvoreado con cocoa; el Hello Kitty Red velvet heart es para una persona (red velvet de frambuesa y frosting de queso crema con una decoración de merengues frutas y flores) o el Hello Kitty chessecake que se vende por rebanada.

Para el antojo hay pan dulce: Hello Kitty concha (con forma de Hello Kitty y costra de azúcar rosa), Croissant white eoll (relleno de crema pastelera con chocolate blanco y arándano deshidratados) y croissant dark roll (relleno de crema de avellana con chocolate amargo y nuez).

También cuenta con platillos como el Hello Kitty pink croissant (tradicional croissant de jamón de pavo con queso gouda bañado en pink bechamel), Hello Kitty cheesy focaccia (esponjoso pan italianorelleno de queso de cabra mozarella y gouda sobre una cama de pesto y jitomate deshidratado) o Hello Kitty smoked salmon toast (tostada de salmón ahumado con puré de aguacate sobre una cama de espinaca y jitomate cherry, acompañada de cebolla morada brotes de cilantro, almendra tostada y aceite de trufa negra), entre otros.

En las bebidas hay café americano, cappuccino, latte, white moka y el Hello Kitty pink cloud choco que es chocolate rosa caliente con malvaviscos; además de bebidas frías como frappé, italian soda, limonada y agua.

Este lugar presenta una oportunidad para compartir con amigos y familia un momento muy al estilo de Hello Kitty en un ambiente acogedor, rosa y con encanto, que también cuenta con un área especial con productos para los seguidores de Kitty como lentes de sol, llaveros, calcamonias, playeras y hasta calcetines.

Hello Kitty Café estará en La Terraza ​Palacio Satélite hasta el 31 de diciembre de 2024 y sus precios van de los 65 pesos (Hello Kitty concha) hasta los 250 pesos (Hello Kitty smoked salmon toast) aproximadamente.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.