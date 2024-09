AMLO aplaude paso de la GN a la Sedena. Así no nos saldrá otro García Luna, dice

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó esta mañana su tranquilidad ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que la aprobación de la iniciativa en San Lázaro, y que será discutida en el Senado de la República la siguiente semana, significará la consolidación del trabajo hecho en cinco años para que la mayoría del pueblo respalde a la institución.

También enfatizó que la propuesta permitirá que la Guardia Nacional no se corrompa como la Policía Federal, además que servirá para que cuente con elementos con disciplina, contrario a la institución que en algún momento fue dirigida por Genaro García Luna, pues señaló que muchos de sus integrantes eran “más administrativos que operativos”, que no se invirtió en cuarteles ni instalaciones, y que finalmente muchos se vincularon a la delincuencia organizada.

“La élite conservadora, me imagino, no quiere que exista una policía, una Guardia que garantice que no haya privilegios, pero esta es la realidad y yo estoy muy contento porque si queda la GN dependiendo de la Sedena, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna”, advirtió.