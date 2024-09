Israel ataca otro campamento de refugiados en la Franja de Gaza; mueren 8 palestinos

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS).- Al menos ocho palestinos murieron y otros cuatro resultaron heridos a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el ejército de Israel contra una vivienda en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja de Gaza.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA indicaron que el ataque alcanzó una casa en el área de Tal al Nuairi, situada en el oeste del campamento, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Multiple Palestinian casualties were transported to hospital this morning after the israelis bombed civilians west of Nuseirat camp, central Gaza pic.twitter.com/ugzHXoqSA0

Por otra parte, la Medialuna Roja Palestina indicó que varias personas resultaron heridas en un segundo bombardeo llevado a cabo por un dron contra el barrio de Zaitun, situado en el sureste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

El ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra territorio israelí, que se saldaron con cerca de mil 200 muertos y unos 250 secuestrados.

Overnight local time, @Israel launched airstrikes on Gaza City, targeting a house that resulted in several fatalities, including children. In another strike on an apartment in the Nuseirat refugee camp, a disabled girl was injured and her father was killed. pic.twitter.com/85GgjbkUsP

— Jordan 🇮🇩🇵🇸 (@Mhmmd_Jordan) September 20, 2024