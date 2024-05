AstraZeneca solicita retiro de autorización europea para su vacuna contra COVID-19

Londres, 8 de mayo (AP) — El gigante farmacéutico AstraZeneca ha solicitado la retirada de la autorización europea para su vacuna contra la COVID-19, según el regulador de medicamentos de la Unión Europea.

La vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 recibió el visto bueno de la EMA en enero de 2021. Sin embargo, a las pocas semanas surgieron dudas acerca de la seguridad del fármaco, luego de que docenas de países suspendieron su uso luego al detectar inusuales coágulos de sangre en un pequeño número de personas inmunizadas. La agencia concluyó que la vacuna de AstraZeneca no elevaba la posibilidad general de sufrir coágulos, pero las dudas persistieron.

