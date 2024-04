Derecho a la Salud: la mirada de 3 pacientes navegando el sistema de salud en México

Por: Janet Oropeza*

El sistema de salud público en México tiene aun varios desafíos; en el marco del Día Mundial de la Salud el 7 de abril, analizamos algunos de ellos, así como sus impactos a través de tres historias de pacientes y sus familias –Karina y Miguel; José Luis y Pepe; y Elías– quienes han navegado y experimentado en carne propia las deficiencias y limitantes del sistema.[1]

Bajo financiamiento en salud y limitada cobertura

Aunque el artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud, en 2022, México destinó sólo 2.7% del PIB a la salud pública[2] cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este porcentaje sea de al menos 6%. Ese mismo año, otros países en la región lograron o se acercaron a este porcentaje: Argentina (6.6%), Colombia (6.1%), Chile (5.6%), o Costa Rica (5.3%)[3].

Además de este bajo financiamiento, el sistema de salud público está fragmentado a partir de la condición laboral de la persona. Si cuentas con empleo formal y seguridad social recibes servicios de salud en, el IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina y Defensa Nacional, mientras que si estás en la informalidad recibes atención en el IMSS-BIENESTAR, los servicios de salud estatales y hospitales de especialidad de la SSA. La cobertura y atención de cada uno de estos subsistemas de salud es diferente y desigual, pues algunos cubren más padecimientos, especialidades y tratamientos.

El bajo presupuesto en salud pública y los esquemas de cobertura y atención desiguales ocasionan que las familias tengan que subsanar, de sus propios recursos, los medicamentos, estudios, terapias, etc. que el sistema de salud no siempre les proporciona. Prueba de ello es que, de forma preocupante, entre 2016 y 2022, en nuestro país, el gasto de bolsillo por hogar aumentó 29.7%, pasando de $1,037 pesos trimestralmente en 2016 a $1,345 en 2022[4].

De ello da cuenta la historia de Miguel, quien acaba de concluir su carrera de animación digital y diseño. Cuando era pequeño, fue diagnosticado con epilepsia, autismo y una enfermedad mitocondrial. Esta última se considera rara y, para su atención, sólo existen tratamientos alternativos con suplementos, que no son cubiertos por el sistema de salud público. Su mamá, Karina ha tenido que costear el tratamiento de Miguel todos estos años: “él toma 4 pastillas al día y el frasco trae 60 y cuesta $1,200 pesos. Estos suplementos no están considerados dentro del protocolo o cuadro básico de ningún sistema de salud público en México, sin embargo, en otros países como España, Colombia y Argentina sí los dan.”

Pepe y su familia enfrentaron una situación similar. Cuando tenía 4 años, Pepe comenzó con crisis convulsivas de causa desconocida, llegando a tener hasta cuatrocientas en un día. Después de una cirugía y meses en el hospital, éstas se lograron controlar suministrándole al día 11 o 12 medicamentos antiepilépticos. Sin embargo, las crisis habían causado secuelas. Al abandonar el hospital, Pepe tenía múltiples discapacidades y requería cuidados de tiempo completo, así como diversas terapias físicas y ocupacionales. Su papá, José Luis, señala que, cuando llegaron al Seguro Popular, empezaron los problemas: “me encuentro que no hay estudios, no había ciertas especialidades, cero terapias […] de los 11 medicamentos de Pepe, en el hospital público sólo me surtían 2 o 3, lo demás lo tenía que adquirir yo por mi cuenta y eran muy costosos, fue una situación muy complicada, tenemos un México muy complejo, con mucha escasez para todos los pacientes.”

Incluso, hace unos años, cuando Pepe comenzó a tomar cannabis medicinal para controlar mejor su epilepsia, su familia tuvo que adquirirla en Estados Unidos, pagando entre 7,000 y 8,000 pesos por frasco, porque la salud pública mexicana no la provee. Por ello, en 2021, con ayuda de un despacho pro bono José Luis se amparó y, como medida cautelar, el tribunal ordenó a las diversas autoridades que brinden a Pepe todos los medicamentos y terapias que requiere, incluido el cannabis medicinal, cuyo costo debe ser reembolsado a su papá, mientras el hospital no se lo provea. Para evitar historias como la de Pepe y Miguel, es urgente que nuestro país destine un mayor porcentaje del PIB a la salud pública y se amplíen los esquemas de cobertura de todos los subsistemas.

Desabasto y falta de transparencia sobre el ejercicio del gasto e insumos adquiridos

Mediante información pública, el Colectivo Cero Desabasto ha documentado que en México persiste un patrón de desabasto de medicamentos: en 2022, en las principales instituciones de seguridad social del país (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, y SEMAR) no se surtieron efectivamente más de 15.2 millones de recetas[5]. Esto ocasiona que las y los pacientes vean interrumpidos sus tratamientos y se ponga en riesgo su bienestar y su vida. jgs

El desabasto se da, además, en un contexto de falta de transparencia. Desde nuestro trabajo de monitoreo, hemos observado que, los cambios en el sistema de salud, por ejemplo, la transición del Seguro Popular a INSABI y luego a IMSS-BIENESTAR ha disminuido la cantidad y calidad de la información pública disponible por entidad, sobre el gasto asignado y ejercido en medicamentos, insumos médicos, profesionales de la salud, infraestructura, etc[6]. La falta de esta información no sólo afecta la rendición de cuentas, sino que impide que las y los pacientes y sus familias puedan conocer cuántos y qué medicamentos se compraron y están disponibles en sus estados, regiones, hospitales y centros de salud.

Miguel y su mamá Karina, quien desde hace más de 30 años también tiene algunos padecimientos como asma, alergias y epilepsia, tienen afiliación al ISSSTE y han padecido el desabasto. “Mi hijo se atiende en el Hospital 20 de Noviembre y hay veces que no tienen los medicamentos o no tienen el material para algún tipo de estudio específico porque no se los han surtido. En mi caso, me ha tocado veces que no hay medicamento para crisis epilépticas y cortisona para mis alergias, a veces me piden esperar 15 días o un mes, pero yo no puedo dejar de tomar mis medicamentos […] en el 2023 vivimos un desabasto muy fuerte de algunos medicamentos de salud mental”.

Elías tiene 47 años, es apasionado de las artes escénicas y la ciencia, y también enfrentó los impactos del desabasto. En sus veinte, fue diagnosticado con depresión y ansiedad y le prescribieron dos medicamentos, que mejoraron su vida. Desde hace varios años, Elías se atiende en el Instituto Nacional de Psiquiatría y siempre había adquirido los medicamentos con sus propios recursos, lo que –señala– “sí representaba un gasto muy fuerte.” En 2023, hubo un desabasto de varios medicamentos psiquiátricos, incluido uno de los que Elías tomaba. Después de un mes sin éste, y de experimentar mucho malestar, emprendió una lucha. Difundió una petición de firmas en Change.org, compartió su historia en diversos medios, realizó actos públicos de exigencia. Además, “(con el apoyo de la Defensoría Pública) me amparé y ahora mi hospital está obligado a darme el medicamento. Y entiendes que si un médico te receta un medicamento y te dice “ve y cómpralo”, ya está actuando mal porque si es una institución pública, te lo tiene que dar él”. Gracias a las medidas cautelares que le otorgaron, el hospital ya le proporciona sus medicamentos. Junto con otros pacientes y sus familias también formó el Colectivo Unidos por la Salud Mental, que exige el abasto y mayor gasto para la salud mental y promueve una mayor conciencia de estos padecimientos.

Las historias de Karina y Miguel; José Luis y Pepe; y Elías muestran los desafíos que las y los pacientes y sus familias enfrentan en las instituciones públicas de salud: cobertura limitada de padecimientos y de tratamientos; falta de especialidades médicas o terapias; y desabasto y/o escasez de insumos, medicamentos y/o estudios.

Por ello, el Día Mundial de la Salud debe ser un día para generar reflexiones y propuestas entre el gobierno, las instituciones de salud, las y los pacientes y sus familias, y organizaciones sobre cómo fortalecer, desde una perspectiva de derechos y de rendición de cuentas, el sistema de salud en México para mejorar la cobertura de padecimientos y tratamientos, aumentar su gasto, fortalecer integralmente los servicios de salud y acabar con el desabasto y el gasto de bolsillo.

Desde Fundar, agradecemos a Karina, Miguel, José Luis, Pepe y Elías por haber compartido sus experiencias y testimonios.

* Janet es imnnvestigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

