AMLO insiste en que CdMx se está volviendo más conservadora por bombardeo de medios

“Hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también aquí es la sede de los fifís”, dijo el Presidente López Obrador sobre la ideología que predomina en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Ciudad de México se “derechizó mucho durante el periodo neoliberal”, debido a que es la “sede de los fifís” y donde “se concentran los medios de manipulación más importantes del país”. Así lo aseguró durante su habitual conferencia matutina.

“En la Ciudad de México, la gente se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político. Siempre, bueno, aquí me eligieron a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco, y siempre me han apoyado, siempre”, destacó desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano señaló que ese cambio se ha dado “últimamente, porque no era así [la capital mexicana]”. Incluso recordó que fue la Alcaldía de Iztapalapa la que lo ha impulsado. “La gente de Iztapalapa me sacó adelante (…) la gente pobre, la gente humilde, la gente en las colonias, en los barrios”, recapituló.

“Cuando el desafuero, me ayudaron de todo el país, pero fundamentalmente de la Ciudad de México. Pero con la política neoliberal se apoderaron de las universidades, porque no sólo fue la política económica, sino fue el afán privatizar en todo […]. Y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país”, subrayó.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo federal tuvieron lugar después de que una reportera le cuestionara por qué dedica más tiempo a hablar de los medios ubicados en la capital mexicana y no a los medios que se encuentran en el resto de los los estados. “Aquí está todo lo que tiene que ver con la información”, argumentó.

“Aquí la gente, por necesidad, tiene que pasar mucho tiempo en un vehículo, hasta en el público, transportes de pasajeros, y ahí va el radio, en los taxis, los carros, y todos los noticieros en contra, porque todos los sistemas de radio, de televisión, eran parte, con honrosas excepciones, de la corrupción que imperaba en México. Los dueños de los medios de información más famosos suelen ser de los hombres más ricos de México”, explicó.

Por ello, el gobernante mostró una encuesta en la que se midió el nivel de aceptación de su Gobierno en el país. En dicha medición, la Ciudad de México ocupó el penúltimo lugar, situación que atribuyó a esta concentración de grandes medios de comunicación y a la concentración de la “clase media conservadora”.

“Aquí es donde hay más clase media, porque la gente aquí tiene más posibilidades de ingreso, aquí se ha combatido mucho la pobreza. Entonces hay sectores, no toda la clase media, no se trata de decir toda la clase media, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también aquí es la sede de los fifís”, afirmó.

No obstante, el político tabasqueño aclaró que no se trata de todos los medios de comunicación, sino de unos cuantos, quienes concentran el poder mediático y con ello, ingresos millonarios. “También hay que decir que no todos los periodistas de la capital ganan lo mismo. Estamos hablando de las figuras. ¿Cuántas serán? 20 que ganan más de un millón al mes, 20”, estimó.

Además, el Presidente López Obrador reconoció que en la capital mexicana siempre han apoyado su carrera política. “Siempre he contado con mucho apoyo y aquí nacieron todos los programas de bienestar que se están aplicando en todo el país, hasta las obras de infraestructura. Aquí nació el segundo piso, que ahora se aplica en todos lados”, finalizó.