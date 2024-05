Xóchitl culmina en su pueblo natal: Tepatepec, HGO; Máynez realiza festival en CdMx

La llegada de Gálvez a su tierra natal representa el último esfuerzo de la candidata por movilizar a las y los votantes antes de las elecciones, en un lugar significativo para su vida y carrera. Máynez, por su parte, cerrará su campaña con un evento musical “dedicado para las y los jóvenes”.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México”, y Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), concluirán sus actividades de campaña electoral este miércoles, a la par que su contrincante Claudia Sheinbaum Pardo aglutinó a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), realizará su cierre de campaña definitivo en la comunidad de Tepatepec, en el estado de Hidalgo, localidad de donde es originaria.

En una conferencia de prensa, Marco Mendoza Bustamante, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que el cierre está programado para realizarse durante la noche del miércoles 29 de mayo.

El dirigente informó de forma breve que el último acto proselitista será en Tepatepec, comunidad que pertenece al municipio de Francisco I. Madero. El día 30 comienza la veda electoral, por lo que ningún candidato puede promover su imagen.

Anteriormente, Xóchitl Gálvez planeó concluir su campaña en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Sin embargo, fuentes informaron a CENTRAL Hidalgo que la candidata estuvo “contenta” con el lleno que tuvo en su visita a Pachuca, en la Plaza de Toros. Por ello, decidió que celebraría su último encuentro en su tierra natal.

Este acto marca el último esfuerzo de la candidata por movilizar a las y los votantes antes de las elecciones, en un lugar significativo para su vida y carrera.

Xóchitl Gálvez realizará el cierre de su campaña en Tepatepec, Hidalgo, debido a que ahí nació el 22 de febrero de 1963. La candidata es hija de Heladio Gálvez, quien era profesor bilingüe, mientras que su madre, Bertha Ruíz, era ama de casa. Ambos progenitores tenían raíces otomíes, toda vez que el padre hablaba hñähñu, una de las lenguas indígenas de El Valle del Mezquital. Por eso, Xóchitl Gálvez se ha abanderado como una candidata de origen indígena. A pesar de que sus raíces indígenas y origen en una pequeña comunidad en el estado de Hidalgo ha sido parte de los discursos principales de Gálvez, a los habitantes de Tepatepec poco les importa la suerte de su paisana y están más concentrados en sus problemas cotidianos. La exsenadora Gálvez está respaldada por una coalición de partidos que conforman el conservador PAN, el PRI —que gobernó México durante 71 años— y el históricamente izquierdista PRD. Y, aunque comenzó su campaña como un fenómeno político, su popularidad ha ido disminuyendo. Eso se palpa incluso entre algunos de sus paisanos, que han llegado a cuestionar la historia de vida de Gálvez, que comenzó en una modesta casa de adobe de Tepatepec. “No es verdad que ella fuera pobre”, dijo la comerciante María del Socorro Mendoza. “Su papá era maestro y su familia era una de las que mejor vivían aquí”, agregó Mendoza, de 54 años, mientras acomodaba, junto a su hija, algunas verduras en un estante del mercado de Tepatepec. Mientras Xóchitl Gálvez, que acostumbra a vestir huipiles bordados, ha utilizado su origen pobre y rural y sus raíces indígenas como arma política para distinguirse de Sheinbaum —una científica de clase media que nació en la capital mexicana— pocos en su poblado natal se atreven a hablar a su favor. Rechazan que Gálvez identifique a Tepatepec como una comunidad pobre, aunque admiten que en los tiempos en que la candidata vivió allí era un pueblo con muchas necesidades. “Ella hubiera transcendido aquí si hubiera hecho algo por su municipio, pero no ha hecho nada”, afirmó Juana Manzo, una vendedora de verduras del mercado público de Tepatepec, mostrando su desacuerdo con la candidatura de su paisana. “Aquí no pinta nada”, agregó. Sin embargo, familiares de Gálvez dijeron a The Associated Press que el padre de la hoy candidata presidencial era un alcohólico al que se le iba el salario en bebida. Su hija Xóchitl, a los ocho años, tuvo que salir a la calle a vender tamales y gelatinas para ayudar a su familia, recordó una de sus vecinas, María de los Ángeles Acevedo, de 64 años. Desde uno de los cuartos de una modesta casa de paredes de abobe donde vivió la exsenadora en su infancia, su primo también defendió las raíces indígenas de la familia Gálvez, algo que ha sido puesto en duda por sus adversarios. Como prueba de ello, mostró una antigua fotografía de sus abuelos, que guarda en su teléfono móvil. En la imagen, se observa a la pareja vestida con trajes tradicionales. Ramón Gálvez recordó que ambos solían hablar en la lengua otomí. MÁYNEZ CIERRA CAMPAÑA CON TRIBUTO A LOS JÓVENES

Por su parte, el candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, quien arrancó la contienda con una improvisada precampaña luego de la salida súbita del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, cerrará su campaña electoral desde la Ciudad de México con un evento musical en el Auditorio Blackberry.

El pasado 27 de mayo dio a conocer en sus redes sociales que este miércoles se realizará el “Máynez Capital Fest”, una especie de festival de música que contará, obviamente, con la partipación del candidato presidencial de MC, así como su contraparte para la Jefatura de Gobierno de la capital, Salomón Chertorivski.

“Nunca olvidaré que esta campaña la cambiaron las y los jóvenes. Cuando la vieja política nos decía que era imposible, ellos lo hicieron posible. Para agradecerles, cerraremos campaña con un festival en su honor y para darles las gracias”, escribió Máynez en su cuenta de Instagram.

El “Máynez Capital Fest” contará con las participaciones musicales del rapero Aczino, también tricampeón de la Red Bull Internacional de freestyle; y Porter, el grupo de rock mexicano oriundo del estado de Jalisco.

Además, participarán otros artistas como Penny Pacheco, Yoga Fire, Dee, Darvin DCO, El Sensei, L-Cone y T-Killa.

De igual manera, el propio Máynez también dio a conocer esta tarde que habrán más invitados sorpresas que serán revelados hasta el día del evento.

Álvarez Máynez, el abanderado presidencial de MC, ha surgido como una sorpresa durante este proceso electoral. Con un destape tardío y un perfil relativamente desconocido, su desempeño inicial en las encuestas no generaba expectativas significativas y los especialistas creían que MC apenas alcanzaría el tres por ciento necesario para mantener su registro nacional.

Sin embargo, tras los debates electorales, una pegajosa melodía proselitista y una hábil capitalización de los errores y mentiras en la campaña de su Xóchitl Gálvez, su principal contrincante, Jorge Álvarez Máynez ha experimentado un notable crecimiento. Sus cifras de intención de voto pasaron de un 3 por ciento inicial a oscilar entre 10 y el 12 por ciento, según las encuestas más recientes.

“En una campaña electoral, no solo se busca aumentar el reconocimiento de los candidatos, también cómo se conectan con la población. El posicionamiento de Sheinbaum y Gálvez muestra un aumento previsible de sus niveles de conocimiento durante la campaña. Dado que ambas ya eran conocidas por la mayoría de la población, su crecimiento es más limitado que el de Máynez. […] Máynez, por su parte, pasó de ser un desconocido a ser reconocido por 7 de cada 10 ciudadanos hoy”, destacó la encuestadora Buendía y Márquez al presentar los resultados de su sondeo de cierre publicado ayer martes.

En la recta final rumbo a la contienda presidencial, al menos tres casas encuestadoras cerraron el 28 de mayo sus sondeos. La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene a la cabeza con una holgada diferencia sobre sus contrincantes. No obstante, las encuestas también muestran otro aspecto importante: que Jorge Álvarez Máynez, aunque se ha mantenido en un lejano tercer lugar, ha ganado terreno en la preferencia de hasta 8 puntos porcentuales.

Jorge Aljovín, analista y especialista en derecho electoral, resaltó en entrevista con SinEmbargo que la relevancia del partido naranja dependerá en gran medida de la magnitud de su votación, la cual deberá acercarse a la que obtenga la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. De lo contrario, su impacto se limitará a ser una anécdota estival, donde los jóvenes se divirtieron con una campaña llamativa pero sin que esto se traduzca en votos efectivos.

“Sí (hay posibilidad de convertirse en fuerza emergente) en la medida en que la votación que aporten sea significativa, esto es, siempre y cuando se traduzca en dos dígitos y estén cerca de la candidata opositora Xóchilt Gálvez. De lo contrario, no pasará de una golondrina en ese verano capitalino, donde simplemente los jóvenes bailaron y una canción muy pegajosa de Álvarez Máynez y que, al final del día veremos si eso se traduce en votos [….] Si realmente esa votación se traduce en dos dígitos y sí que es determinante en la diferencia del primero y el segundo lugar, y es ahí donde tendrán toda la sartén por el mango para poder negociar en su momento en un Congreso que claramente estará dividido, con independencia del resultado que se dé en la elección presidencial”, expresó.

Por su parte, el doctor y analista político, Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco, consideró que Máynez ha sido la sorpresa del proceso electoral, sin embargo, coincidió en que el papel del partido naranja por ahora se limita solo a ser una tercera opción y no una tercera vía, pues para ser tercera vía consideró que aún les falta mucho.

“Yo creo que su posición como tercera opción, aunque no como tercera vía– de hecho falta mucho para que lo puedan construir conceptual y discursivamente–, pero que sean como tercera opción, No como tercera vía, eso está ganado. Esperando el caso se habla de que después de las elecciones, estos de la coalición fuerza y corazón por México, a lo mejor se funden en su solo partido”, dijo Hurtado.

— Con información de PeriódicoCentral, AP y Sugeyry Romina Gándara