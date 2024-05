Claudia agradece ante miles en la CdMx y traza su ruta: “Del Zócalo a la victoria”

A pesar de la guerra sucia en redes y del discurso de que la democracia está en riesgo si continúa la Cuarta Transformación en el poder, un porcentaje muy alto de electores que hace seis años le dio su voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador respalda el proyecto de continuidad abanderado por Claudia Sheinbaum Pardo. Al menos así lo muestran las encuestas. Este día la candidata de la izquierda mostró su poder de convocatoria al cerrar su campaña en el Zócalo.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, quien de acuerdo con todas las encuestas lidera por amplia mayoría la intención del voto para la jornada del 2 de junio, cerró este miércoles su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón del país y de la propia izquierda que abandera a la candidata de Morena-PT-PVEM.

“Hay ánimo, hay alegría que se propaga, esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice que este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia. Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: del Zócalo a la victoria”, dijo Sheinbaum Pardo en su mensaje de esta tarde en el Zócalo, en donde reconoció la ruta trazada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó: “el mejor Presidente de la historia”.

Así, frente a miles de personas que se dieron cita en la principal plaza del país, Claudia Sheinbaum puntualizó: “Gracias por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo, no los voy a defraudar”.

Soy una mujer honrada y privilegiada, por haber tenido la oportunidad de recorrer todo nuestro país; de ver a mujeres y hombres trabajadores. Me siento honrada porque sé que este próximo domingo 2 de junio, vamos a darle continuidad a la Transformación de México. pic.twitter.com/ESQqLSxbfX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 29, 2024

La candidata de la izquierda estimó al inicio de su mensaje que en las asambleas que realizaron a lo largo del país juntaron a cerca de 3 millones de personas. “Desde que iniciamos el proceso por la Coordinación Nacional hemos visitado los 31 estados y la Ciudad de México, cerca de 5 veces, y hemos recorrido 110 mil kilómetros”.

Las encuestas y ponderados publicados a lo largo del proceso electoral, que empezó el 20 de noviembre de 2023 con las precampañas, han mostrado una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Hoy mismo, Bloomberg y Reforma, revelan que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de entre 20 y 25 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del PRIAN, a cuatro días de las elecciones del próximo 2 de junio.

Sheinbaum Pardo llegó así al cierre de su campaña, para el cual eligió la Plaza de la Constitución, un lugar que aunque la derecha ha intentado conquistar, por años ha acompañado a la izquierda mexicana que ha recurrido y llenado este escenario una y otra vez. El propio movimiento al que pertenece Sheinbaum, el que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recurrió al Zócalo para defender sus diferentes luchas. Y el Zócalo siempre ha correspondido a los llamados. Este miércoles el escenario se repite con miles de personas mostrando el poder de convocatoria de Sheinbaum Pardo, quien tiene más probabilidades de ser la primera Presidenta de México.

Esta tarde, la primera en tomar el micrófono fue Clara Brugada Molina, candidata de la izquierda a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien le dio la bienvenida a los miles de asistentes al Zócalo capitalino, escenario, en el que recordó las batallas libradas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bienvenidos todos a este maravilloso Zócalo, corazón de México y en donde el pueblo ha librado miles de batallas, aquí nació la esperanza. En esta plaza, junto a López Obrador, hemos derrotado una y otra vez a los conservadores que se resisten a la fuerza de la transformación. Hoy hemos llenado esta plaza y el domingo llenaremos con votos las urnas a favor de la transformación”.

Brugada Molina afirmó que con el apoyo de la gente, Morena ganará con contundencia la Ciudad de México, las gubernaturas que están en juego y la mayoría calificada en los congresos locales y federales para poder implementar el llamado Plan C. “En esta gran Ciudad ganaremos con contundencia la Jefatura de Gobierno y todas las alcaldías, el pueblo triunfará y derrotaremos a la priandilla inmobiliaria. Esta gran Ciudad segura siendo el corazón del obradorismo. También vamos a ganar la mayoría de las diputaciones locales y federales del país para hacer realidad el Plan C”.

