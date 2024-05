Xóchitl llama corrupto a Eruviel, y él la acusa de pedirle ayuda y liberar a hermana

Eruviel Ávila, priista por casi 30 años y exgobernador del Estado de México, respondió que Xóchitl Gálvez le pidió hace cuatro años liberar a su hermana Malinali, pero que él se negó “por respeto” al Poder Judicial.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del PRIAN, intercambió este miércoles acusaciones con el Senador Eruviel Ávila, exgobernador priista del Estado de México, a quien la panista llamó “corrupto”.

Gálvez Ruiz asistió este día a un mitin en el municipio de Los Reyes, Estado de México, en donde llamó al exgobernador “corrupto”; por su parte, Ávila acusó a la panista de pedirle ayuda para liberar a su hermana Malinali, quien fue detenida en julio de 2012 por una serie de secuestros.

En el evento, la candidata presidencial señaló que en Morena “están recogiendo la basura” de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), y advirtió que ya llegará el momento en que Eruviel Ávila tenga que rendirle cuentas a la ciudadanía mexiquense.

"No se crean que @eruviel_avila se fue feliz, se fue por corrupto para que no lo metan a la cárcel"@XochitlGalvez se lanza contra el exgobernador del Edomex. pic.twitter.com/Vwny0grsCy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 29, 2024

“Están recogiendo la basura de estos partidos. Aquí están las verdaderas priistas, aquí están las que están por amor y servicio a la gente. Yo sé que lo que más valoran es la congruencia, y aquellos ya sacaron el cobre; pero no crean que Eruviel [Ávila] se fue feliz, se fue por corrupto para que no lo metan a la cárcel por toda la corrupción que dejó en el Estado de México”, dijo.

“Ya llegará el momento en el que tenga que rendirle cuentas a la gente del Estado de México, tengan la certeza”, agregó.

Por su parte, el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió con un tuit a la acusación de Gálvez, y explicó que está “enojada” porque hace cuatro años le pidió hablar con magistrados del Estado de México para que liberaran a su hermana, situación a la que él se negó.

Anda muy enojada conmigo @XochitlGalvez y les voy a decir porqué. Hace 4 años me pidió hablar con magistrados del #Edoméx para que liberaran a su hermana acusada de secuestro. Obvio me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada. — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) May 29, 2024

El pasado 19 de enero, el exgobernador priista Eruviel Ávila formalizó su unión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tal como lo anunció horas antes en sus redes sociales, a unas semanas de haber renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para apoyar a Claudia Sheinbaum.

Ávila detalló que el Senador Manuel Velasco fue quien lo invitó a sumarse al instituto político que lo ha apoyado desde que compitió por el municipio de Ecatepec y por la gubernatura del Estado de México.

Hoy me sumo al @partidoverdemex que más que un partido, es toda una familia. La #FamiliaVerde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado. #EruvielYaEsVerde https://t.co/O6jnQrecy3 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) January 19, 2024

Casi tres meses después, el 15 de abril, el PRI, PAN y PRD denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expriista Eruviel Ávila Villegas por los delitos de peculado y desvío de recursos por mil 365 millones de pesos, y acusaron a Morena de aceptar a delincuentes para convertirlos en operadores políticos y candidatos.

“Hoy, en conferencia de prensa, denunciamos cómo Morena está liberando delincuentes para convertirlos en candidatos y operadores políticos de sus campañas. ¡No podemos permitir que el crimen organizado se convierta en Gobierno!”, escribió en X, antes Twitter, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para hablar de sus compañeros expriistas, quienes ahora están en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado legislativo y electoral de Morena.

El exgobernador respondió con un video. “Qué risa, la verdad, lo que dijo ‘Alito’ Moreno, perdón, ‘Malito’ Moreno. Quiero decirles que las cuentas de mi gestión están claras, transparentes. El que nada debe, nada teme. Que se investigue lo que sea necesario”, dijo Eruviel Ávila.

HERMANA DE XÓCHITL ESTÁ DETENIDA POR SECUESTRO

Malinali Gálvez Ruíz fue detenida hace casi 12 años en el Estado de México por la Policía Federal. Desde entonces se encuentra en el Penal de Santa Martha Acatitla a la espera de su sentencia. De acuerdo con Luis Olmedo, hijo de Marcela Patricia Flores Domínguez, víctima de secuestro de la hermana de Xóchitl, tendría que estar en un penal de máxima seguridad en Zacatecas, pero sostiene que ha obtenido una serie de beneficios por ser hermana de Xóchitl Gálvez, quien en su trayectoria política ha estado en el Gabinete de Vicente Fox, ha sido Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, aspirante al Gobierno de Hidalgo, Senadora y hoy candidata presidencial.

El pasado 15 de mayo, la panista declaró: “Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel desde hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Martha Acatitla y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel”.

“Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable. No sé si es inocente. Ella dice que es inocente. Yo le creo porque es mi hermana, pero será un Juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tengan certeza. En estos 12 años, no he usado mi cargo como Senadora para buscar impunidad”, aseguró en ese entonces.

Jaqueline Malinali fue detenida en el 2012 durante un operativo en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, que derivó en el arresto de una supuesta banda de secuestradores denominada “Los Tolmex”, por parte de agentes de la otrora Policía Federal. En ese entonces, Xóchitl Gálvez compartió un mensaje en redes sociales en el que afirmó que estaba viviendo la peor pesadilla de su vida.

También solicitó un juicio justo para su hermana y argumentó que la presencia de Jaqueline en la casa de seguridad donde fueron detenidos “Los Tolmex” se debió a que ella sostenía una relación sentimental con una de las cinco personas arrestadas en el operativo. No obstante, Luis Olmedo denunció que en la carpeta de investigación la mujer aparece como integrante de este grupo delictivo.

–Con información de Alejandro Páez y Álvaro Delgado