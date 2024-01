El exgobernador priista del Edomex, señalado por corrupción, se integra ahora al PVEM

Líderes y militantes recibieron al expriista mexiquense para formalizar su adhesión a las filas del Partido Verde.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, formalizó este viernes su unión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tal como lo anunció horas antes en sus redes sociales, a unas semanas de haber renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para apoyar a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.

En un acto público desde Ecatepec, el exmandatario mexiquense resaltó la importancia de esta nueva etapa de su vida en la política junto al PVEM, partido que -aseguró-, lo ha acompañado desde hace 22 años.

“Hoy me sumo al Partido Verde que más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”, escribió en redes sociales.

Ávila agradeció a los mexiquenses y a la militacia el apoyo que le han dado durante su trayectoria política luego de que la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, le colocara un chaleco verde como símbolo de su integración.

Hoy me sumo al @partidoverdemex que más que un partido, es toda una familia. La #FamiliaVerde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado. #EruvielYaEsVerde https://t.co/O6jnQrecy3 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) January 19, 2024

ERUVIEL ÁVILA PIDE CERRAR FILAS CON SHEINBAUM

Ante líderes y militantes que se reunieron en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas del municipio de Ecatepec, el también Senador de la República, hizo oficial su unión al Partido Verde.

Durante su discurso, el expriista se comprometió a trabajar para que su nuevo partido logre el mayor número de votos en los próximos comicios electorales que se celebrarán el 2 de junio.

“¡Les pido que hasta donde tope vayamos con Claudia Sheinbam!”, pidió a los miles de simpatizantes reunidos en el municipio que gobernó a quienes les dijo estar “convencido de que será la próxima Presidenta de la República”.

Asimismo, Ávila detalló que el Senador Manuel Velasco fue quien lo invitó a sumarse al instituto político que lo ha apoyado desde que compitió por el municipio de Ecatepec y por la gubernatura del Estado de México.

Celebramos con entusiasmo la llegada del exgobernador del Estado de México, @eruviel_avila, a las filas de este instituto político. 👉 https://t.co/LZh3m5W53B pic.twitter.com/3DDBtrOLxO — Partido Verde (@partidoverdemex) January 19, 2024

“El Partido Verde Ecologista de México celebra con entusiasmo la adhesión del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a las filas de este instituto político”, manifestó el PVEM en un comunicado.

EL CASCAJO BUSCA ACOMODO

En los últimos meses, Morena ha sumado a sus filas a políticos con larga trayectoria en el PRI y el PAN críticos al partido y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, además, legisladoras decidieron dejar el partido y pasar al bloque opositor.

El martes pasado un grupo de exmilitantes del PRI, incluidos exgobernadores y exlegisladores con importantes señalamientos de corrupción y agresión a periodistas, anunciaron este martes la creación de un “Frente Progresista” para apoyar a Sheinbaum.

Dos exgobernadores tenían un espacio junto a Xóchitl Gálvez, la precandidata única del Frente Opositor, dado que sus respectivos partidos forman parte de esa coalición: el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, no encontraron manera de acomodarse.

Hoy, un grupo de mexicanas y mexicanos, de distintas partes del país, hemos decidido conformar la #AlianzaProgresista en apoyo a la doctora @Claudiashein 1/4https://t.co/mFXRCEkM3m — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) December 19, 2023

Uno es Silvano Aureoles, quien anunció hostilidad dentro del Frente Opositor, el otro es Eruviel Ávila, a quien Alejandro Moreno, también señalado por corrupto, le cerró las puertas. Ahora, Ávila está tocando la puerta de Claudia Sheinbaum, la precandidata única de Morena, el oficialismo.

Pero no son los únicos.

En este “Frente Progresista” también figuran el Alcalde Adrián Ruvalcaba, vinculado a grupos de choque y quien tiene un expediente en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros. Una investigación que nunca avanzó.

De igual forma se anunció la participación del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dejó su Gobierno con millones de pesos por aclarar e hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca entre 1998 y 2004, uno de los principales impulsores del Pacto por México, en el cual el PAN y el PRD abrazaron las reformas estructurales del Presidente priista Enrique Peña Nieto, y cuya fortuna ha sido objeto de escrutinio como cuando en 2015 The New York Times reportó que poseía propiedades millonarias en la “Gran Manzana”, algo que el exmandatario negó, aunque en ese entonces sí reconoció que 10 años atrás había comprado dos departamentos en Utah.

AUREOLES DEJA A XÓCHITL

Por su parte, el perredista Silvano Aureoles Conejo anunció su salida del equipo de trabajo de la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez Ruiz ante denuncias por descalificaciones en su contra.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México. Desde lo más profundo de mi… — Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 19, 2023

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el nombrado responsable de desarrollo rural en el equipo de Xóchitl Gálvez, señaló que en varias reuniones privadas ha sido objeto de “constantes descalificaciones” por parte de la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Pese a ello, anheló que la oposición gane la Presidencia de México y aseguró que, desde su “trinchera”, abonará con la causa en defensa del país.