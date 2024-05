ENTREVISTA¬ Familia acusa a Xóchitl de favorecer su hermana, presa por secuestro

Luis Olmedo buscó a SinEmbargo para hablar sobre cómo su madre fue víctima de secuestro en 2012 por parte de Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, quien la ha protegido desde entonces y ha intervenido para que, por ejemplo, no se encuentre en una prisión de máxima seguridad.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– La familia Olmedo dice que ha vivido 12 años con miedo. En los últimos meses esta sensación se convirtió en pánico de sólo pensar que Xóchitl Gálvez llegue a la Presidencia de México. Por eso Luis Olmedo buscó a SinEmbargo y decidió por primera vez mostrar su rostro en público. La única entrevista que él había dado fue a un periodista de radio y en ella habló del caso de Malinali Gálvez, hermana de la candidata del PRIAN, quien fue detenida en julio de 2012 por una serie de secuestros, entre ellos el de la madre de Luis.

“Yo me veo en la necesidad de informar sobre este asunto porque vivimos con mucho miedo durante 12 años y ahora tenemos pánico de que nos pase algo porque la gente no sabía lo que había pasado realmente, la única versión que se escuchaba sobre el secuestro era la de Xóchitl Gálvez”, dijo en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en le canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.

Luis, hijo de Marcela Patricia Flores Domínguez, víctima de secuestro de la hermana de Xóchitl, contó que Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz usaba los eventos políticos de la hoy candidata para atraer gente que después secuestraba.

“El año en que secuestran a mi madre, 2012, Xóchitl estaba haciendo campaña para la gubernatura de Hidalgo y Malinali pertenecía a un grupo de amigas donde estaba mi mamá y siempre las invitaba a los eventos de Xóchitl”, detalló. “El día que secuestran a mi madre, Malinali le dice que van a ir a un desayuno con Xóchitl, mi mamá con toda confianza fue al desayuno porque previamente las habían presentado, o sea ellas se conocen desde hace años porque mis hermanas y las hijas de Xóchitl iban en la misma escuela”.

Malinali Gálvez Ruíz fue detenida hace casi 12 años en el Estado de México por la Policía Federal. Desde entonces se encuentra en el Penal de Santa Martha Acatitla a la espera de su sentencia. De acuerdo con Luis Olmedo, tendría que estar en un penal de máxima seguridad en Zacatecas, pero sostiene que ha obtenido una serie de beneficios por ser hermana de Xóchitl Gálvez, quien en su trayectoria política ha estado en el Gabinete de Vicente Fox, ha sido Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, aspirante al Gobierno de Hidalgo, Senadora y hoy candidata Presidencial.

“Xóchitl al final de cuentas siempre ha dicho que ella no mete las manos al fuego pro su hermana, pero la verdad es que sí ha usado sus influencias para ayudarla”, evidenció Luis Olmedo. “Yo creo que sí ha intervenido porque para empezar su hermana debería estar en un penal de máxima seguridad en Zacatecas, pero hoy por hoy está aquí en un penal de la Ciudad de México, donde hay un hospital y seguramente la tiene con lujos y privilegios”.

Para la familia Olmedo, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México ha intervenido para que su hermana esté en este penal de Santa Martha Acatitla, siendo que por los delitos que cometió debería estar en otra prisión, como los demás acusados de la banda “Los Tolmex”.

Jaqueline Malinali fue detenida en el 2012 durante un operativo en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, que derivó en el arresto de una supuesta banda de secuestradores denominada “Los Tolmex”, por parte de agentes de la otrora Policía Federal. En ese entonces, Xóchitl Gálvez compartió un mensaje en redes sociales en el que afirmó que estaba viviendo la peor pesadilla de su vida.

También solicitó un juicio justo para su hermana y argumentó que la presencia de Jaqueline en la casa de seguridad donde fueron detenidos “Los Tolmex” se debió a que ella sostenía una relación sentimental con una de las cinco personas arrestadas en el operativo. No obstante, Luis Olmedo denunció que en la carpeta de investigación la mujer aparece como integrante de este grupo delictivo.

“No hay ninguna duda de que Malinali secuestró a mi mamá, ahí está la carpeta de investigación”, destacó al recordar que durante el secuestro la entonces Policía Federal decidió actuar de manera inmediata porque en una grabación escucharon que Malinali ordenaba matar a su mamá y a su chofer.

“Mi mamá llega a la casa, la meten cinco tipos, Malinali Gálvez sale por mi chofer, le da instrucciones que meta unas flores que le llevaba a la candidata, las mete y en ese momento lo amagan a él, los meten a los dos en una jaula y los tienen más de dos meses secuestrados. Nosotros dimos aviso a las autoridades, ellos tienen un equipo de investigación excelente que estoy agradecido porque mandan a gente dedicados al ramo de las negociaciones de secuestro. De hecho a mi mamá y al chofer no los iban dejar vivos porque sabían quiénes eran, pero hay una grabación donde Malinali expresamente ordena que maten a mi mamá y al chofer y en ese momento la policía decide actuar en el operativo”.

Para Luis Olmedo y su familia, Xóchiitl Gálvez nunca ha tenido empatía con las víctimas de los secuestros de su hermana. Detalló que a 12 años de ocurridos los hechos nunca se les ha acercado a pesar de que eran conocidos.

“Xóchitl conoce a mi mamá, ella estuvo sentada con ella, no puede negar que su hermana no es culpable. Xóchitl Gálvez nunca ha tenido empatía con las víctimas, ella tiene empatía con la delincuencia, pero si no puede controlar la delincuencia en su familia, ¿qué nos espera como país?”, puntualizó al denunciar que en estos momentos atraviesan por una situación de pánico y temen por su vida. “Yo responsabilizo directamente a la candidata si me pasa algo a mí y a mi familia y a todos los familiares de las otras víctimas que han destrozado”.

Insistió en que Xóchitl Gálvez ha protegido estos 12 años a su hermana, quien no ha sido sentenciada hasta el momento, y que ahora cuando quieren revisar de nuevo el expediente del secuestro no los dejan. “Nuestros abogados no tienen acceso al expediente y eso es ilegal. No sabemos quién está obstaculizando”.

La familia Olmedo, a través de Luis, hizo un llamado al Poder Judicial para que sentencien Malinali Gálvez: “Que le den la pena máxima y que la regresen al penal de alta seguridad”.

También pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades correspondientes “que le echen un ojo al expediente y ejecuten conforme a la Ley. Que manden a estos delincuentes a los reclusorios donde deben estar y que se haga el procedimiento para que les den las sentencias. Ya pasaron 12 años y no se ha emitido la sentencia, por eso creo que Xóchitl ha metido las manos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado