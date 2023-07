Familia de Xóchitl gana millones de gobiernos, incluso el de AMLO. Pero no lo declaró

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez tuvo la oportunidad de ser transparente y declarar oficialmente los posibles conflictos de interés con las empresas de su familia. Pero en sus declaraciones no aceptó que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluso de la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Sólo cuando fue Alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez.

La mañana del miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el reto a Claudio X. González, de investigar, a través de Mexicanos Contra la corrupción y la Impunidad, los contratos asignados a las empresas de Xóchitl Gálvez.

Horas después, la aludida respondió: “Es tan chingona mi empresa, que su Gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”.