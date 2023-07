Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO ante el INE por violencia política de género

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial y Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó dos denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género y violaciones a la equidad electoral.

Las denuncias incluyen también los no,eres del coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez; el director general de Comunicación y Estrategia Digital; el director de Cepropie; y la directora general de Comunicación Social.

En una de las denuncias, la Senadora hace referencia a una declaración del Presidente López Obrador del 3 de julio pasado, en el que menciona un supuesto “dedazo” para aspiraciones políticas futuras.

Como evidencia, Gálvez adjunta un tuit del Gobierno de México en el que se refiere a ella como “representante de la oligarquía en el proceso de 2024”.

La panista argumentó que las menciones que ha hecho el presidente sobre ella en su conferencia “afectan los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad y conllevan un indebido ejercicio de recursos públicos”.

La política mencionó que en otra conferencia, la del 4 de julio, el Presidente se refirió a ella como la “candidata de Salinas, candidata de Fox, candidata de Claudio X. González”, como si esos hombres la escogieron a ella.

En su denuncia, la Senadora advierte la transgresión a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

Sobre la denuncia de violencia política en razón de género, la denuncia destaca que las menciones de Xóchitl Gálvez, formuladas en las conferencias mañaneras, “reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”.

“En otras palabras, se minimiza mi trayectoria, resultados y trabajo, y me coloca como un objeto manipulado por el patriarcado. Incluso refiere que ese grupo de hombres ‘necesitaba a una mujer nacida en un pueblo’, lo que implica estar difundiendo en redes sociales, con uso de recursos del Estado, que a mí me apoyan por mi género y origen, no por lo que he realizado a lo largo de los años”, se lee en la denuncia.