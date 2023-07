El Presidente pide a Claudio X. González investigar contratos a empresas de Xóchitl

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana al empresario Claudio X. González que realice una investigación a la empresa de la Senadora Xóchitl Gálvez, a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sobre los contratos que presuntamente ha recibido por parte del Gobierno federal y de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

“Vamos a darle un tiempo a ella y a él, y a la señora María Amparo Casar y a ese grupo. Ah, y que le pida información al INAI, al Instituto de [Nacional] Transparencia, [Acceso a la Información y Protección de Datos Personales]”, agregó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano señaló que en caso de que MCCI realice la investigación, quedaría “muy satisfecho”, pues reconocería que la “asociación sí está realmente en contra de la corrupción”.

La empresa a la que se refiere el titular del Poder Ejecutivo es High Tech Services, creada por la panista en 1992, y dedicada a la consultoría en la ingeniería de edificios inteligentes y sustentables.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo se limitó a responder que él no ofende a las mujeres, esto ante las dos denuncias que presentó ayer Xóchitl Gálvez en el Instituto Nacional Electoral (INE) en su contra por violencia política de género y violaciones a la equidad electoral.

En una de las denuncias, la Senadora hace referencia a una declaración del Presidente López Obrador del 3 de julio pasado, en el que menciona un supuesto “dedazo” para aspiraciones políticas futuras.

Sobre la denuncia de violencia política en razón de género, destaca que las menciones de Xóchitl Gálvez, formuladas en las conferencias “mañaneras”, “reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”.

“En otras palabras, se minimiza mi trayectoria, resultados y trabajo, y me coloca como un objeto manipulado por el patriarcado. Incluso refiere que ese grupo de hombres ‘necesitaba a una mujer nacida en un pueblo’, lo que implica estar difundiendo en redes sociales, con uso de recursos del Estado, que a mí me apoyan por mi género y origen, no por lo que he realizado a lo largo de los años”, se lee en la denuncia.