VIDEO: “Voy a ser la próxima Presidenta”. Xóchitl Gálvez va por candidatura opositora

La Senadora ya había manifestado con anterioridad sus deseos de contender por la Presidencia de la República, ahora lo hace oficial con un video en sus redes sociales.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- La Senadora Xóchitl Gálvez confirmó esta mañana que competirá por ganar la candidatura presidencial de la alianza Va por México rumbo al 2024, luego de que ayer la coalición del PRI-PAN-PRD definiera el método de selección de la persona que encabece el bloque.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Senadora aseguró que será la primera Presidenta de México.

“Entendí que la puerta de Palacio Nacional sólo de abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: ¡Voy a ser la próxima Presidenta de México!”, expuso.

Voy a ser la próxima Presidenta de México. 🇲🇽#XóchitlVa pic.twitter.com/LoNcr4NJSL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 27, 2023

El mensaje de Gálvez se dio un día después de que los partidos Acción Nacional(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como organizaciones afines que ellos llaman “sociedad civil”, presentaron el Frente Amplio por México que, al menos por ahora, sustituye a Va por México, su representación propiamente electoral.

“A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la Ley”, dijo ayer Marko Cortés. Las referencias a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de izquierda fueron una constante. El Frente, al parecer, será el encargado de elegir a su candidata o candidato para 2024. “¡No nos van a ganar, los vamos a detener!”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, con emoción.

En la conferencia, realizada en un hotel, estuvieron aquellos que han expresado su interés de ser candidatos presidenciales en 2024 como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, José Ángel Gurría, Gustavo de Hoyos, Silvano Aureoles, Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez, Alejandro Murat y Beatriz Paredes, Gabriel Quadri, entre otros; Vicente Fox Quesada, expresidente, estuvo allí; el creador de Va por México, Claudio X. González, también; encabezaron los dirigentes de PAN, Cortés; del PRI, Moreno Cárdenas y del PRD, Jesús Zambrano. También la dirigente de Chalecos México, Alejandra Morán, y la de Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, agrupaciones que se asumen como representantes de la sociedad civil aunque tienen abiertos vínculos con el panismo.

El bloque opositor dijo que decidirá mediante una encuesta abierta a la persona que encabece el Frente Amplio por México, una figura que, dijeron, se prevé en la Ley, y bajo la cual prevén elegir al que será su abanderado para la elección presidencial de 2024.

“Será una consulta abierta para que la gente decida al mejor perfil. Acá no habrá dedazo, acá será organizado por expertos especializados en materia electoral y supervisado por un observatorio ciudadano”, dijo Cortés, quien señaló que la integración de este frente está previsto en la Ley General de Partidos, la cual establece que “los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”.

Al igual que Marko Cortés, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, llamó a otras fuerzas políticas a sumarse al Frente Amplio por México. “El llamado es a sumar y a estar unidos, el llamado es a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de oposición que quieran defender a nuestro país”, dijo, también.

ETAPA 1

En esta fase, que inicia el 4 de julio, se llevarán a cabo los registros de los aspirantes de la oposición ante la comisión de registros de los partidos convocantes. “Una vez concluido este periodo se dará a conocer a las y los participantes registrados”, se informó.

A la par, se detalló que quienes participen en esta etapa deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica “que iniciará con un registro desde cero”. Concluido el periodo de registro de los aspirantes se dará a conocer el nombre de quienes cumplieron con el mínimo apoyo requerido para avanzar.

ETAPA 2

Los aspirantes para encabezar el Frente participarán en un “primer gran foro” para “discutir y analizar su visión sobre México”.

También se llevarán a cabo estudios de opinión pública para elegir a los tres mejores contendientes “con respaldo social”, quienes pasarán a la última etapa.

ETAPA 3

Los tres finalistas tendrán que participar en cinco foros regionales y se llevarán a cabo nuevos estudios de opinión pública, cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre, fecha en la que se realizará una consulta directa a la o los ciudadanos que se registraron en la plataforma.

Una vez concluido todo esto se darán a conocer los resultados finales tanto de los estudios de opinión como de la consulta ciudadana, que tendrán el mismo valor, y de igual forma se dará a conocer a la persona que encabezará el Frente de la oposición.

XOCHITL GÁLVEZ Y SU ACERCAMIENTO A MORENA

Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró en entrevista con Los Periodistas el pasado 22 de junio, que en 2017 el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su hijo como emisario para convencerla de que se sumara a Morena. ”Yo tenía cercanía con Claudia [Sheinbaum], Claudia me invitó al movimiento y fue Andy [Andrés Manuel López Beltrán] de parte de su papá”, declaró.

“AMLO me quiso llevar a Morena”, aseguró la panista. “Yo tenía cercanía con Claudia (Sheinbaum), Claudia me invitó al movimiento y fue Andy (Andrés Manuel López Beltrán, hijo del hoy Presidente) de parte de su papá y yo creo que fue el caso similar a Lilly (Téllez), donde él veía una política distinta yo recibí al Presidente actual en Hidalgo en el 2006 y me costó un regaño de Fox porque además creo que La Jornada lo sacó en primera plana, yo estando en el gabinete presidencial recibí a AMLO en mi tierra y yo defendí a AMLO estando en el Gabinete presidencial del desafuero. No solo tengo un pensamiento distinto, si no voy a los hechos”, afirmó.

Xóchitl Gálvez admite tener coincidencias con el Presidente López Obrador, a quien reconoció por haber puesto en la agenda el tema de pobreza y desigualdad y su lucha por resolver la injusticia social que persiste en el país. “Mi trabajo ha sido ese, primero en Hidalgo, en Tepa, yo empecé a trabajar en las comunidades a los 14 años buscando el agua, buscando construir escuelas, buscando acabar con los caciques. Llegar a la UNAM en las condiciones que llegué, enfrenté lo que es la desigualdad porque te miden como igual cuando no eres igual porque vienes con un rezago académico tremendo y no te das cuenta hasta que te presentas al primer examen de cálculo, luego monto mi propia empresa y empiezo a trabajar en una fundación para ayudar a niños indígenas que sufren desnutrición, conozco la Tarahumara y Fox me llama”.

Gálvez dijo tener un gran respaldo por parte de los ciudadanos, quienes le han escrito en las redes sociales para apoyarla en sus aspiraciones. “Hay muchos ciudadanos que están buscando una opción, ¿qué opción plantearía yo? La única razón por la que yo aceptaría ser candidata a la Presidencia sería por amor a este país, nada más, porque sé que está bien cabrón, pero sí siento que tengo una idea donde el tema central es la pobreza, pero con otras herramientas distintas”.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada