El Cenace declara nuevamente estado de alerta en el sistema eléctrico nacional

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– El Centro Nacional del Control de Energía (Cenace) emitió la mañana de este sábado dos declaratorias de alerta del sistema eléctrico, por lo que podrían presentarse apagones en el país.

Por segundo día consecutivo, el Cenace emitió las dos declaratorias de alerta después de tres días sin riesgo de apagones. El viernes emitió una a las 6:42 horas y luego publicó una de emergencia por la tarde, a las 18:15 horas.

Este sábado reportó una primera alerta a las 05:43 horas y después otra a las 08:23 horas, por lo que informó que se llevarán a cabo las acciones operativas conducentes.

De acuerdo con el Cenace, una alerta es una medida preventiva que indica posibles riesgos operativos que surgen en el día a día durante la operación del sistema eléctrico nacional.

El pasado 16 de mayo, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que “nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional”; sin embargo, reconoció que hubo “un problema de incapacidad” para atender el incremento en la demanda del servicio, el cual se presentó del 7 al 9 de mayo ante las altas temperaturas que se registraron en el país. Por ello, explicó, se reportaron apagones en algunos estados.

Bartlett Díaz destacó que los problemas que se llegaron a presentar “se resolvieron ya totalmente”. “Esos tres días vimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día y en la noche, lo que se llama ‘el pico’, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlos, y, por tanto, hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más. Pero sí es importante y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente, y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años”, afirmó.

“El sistema eléctrico mexicano está más fuerte que nunca. […] Hemos tratado de demostrar que el sistema eléctrico nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido. No hubo daños a la industria, al comercio. No hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora. Insistimos, este tema se provocó en toda América Latina. Texas, precisamente el día 7 de mayo, mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento inadvertido de calor, pero fue atendido”, sostuvo.