AMLO reitera que no habrá fraude electoral; “confío en el pueblo y la gente”, asegura

E l Presidente dijo que más que confiar en la autonomía del Poder Judicial, confía en la gente y en la fuerza de la opinión pública, por lo que no se podría cometer una arbitrariedad.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles que no habrá fraude electoral en las próximas elecciones del 2 de junio; sin embargo, evitó expresar confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque subrayó que sí la tiene en gente y en la fuerza de la opinión pública.

Desde Palacio Nacional, el Presidente afirmó que no habrá apagones durante la jornada electoral, ni relleno ilegal de urnas, ya que confía en que haya elecciones libres y en la gente para que no se pueda cometer alguna “arbitrariedad sin justificación”.

“Votemos por lo que nos dicte nuestra conciencia en libertad, y tengan la seguridad de que no es como antes, de que no va a haber apagones para cambiar las urnas. No va a haber apagones para falsificar las actas, no va a haber ‘ratón loco’, ni relleno de urnas o urnas embarazadas”, dijo.

López Obrador negó confiar en el Tribunal Electoral. “Confío en el pueblo, confío en la gente, confío en la fuerza de la opinión pública. Es que no se puede cometer una arbitrariedad sin justificación y sin respaldo del pueblo, sin apoyo del pueblo. Más que nada, con el repudio del pueblo, no se puede”, expresó.

Ante la posibilidad que la oposición busquen la nulidad de la elección, señaló que “pueden, y les va a costar porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia los que están actuando contrario a los intereses del pueblo, y están favoreciendo la corrupción. Ya no es como antes que eso pasaba inadvertido”.

Asimismo, el mandatario apuntó que la mejor forma de resolver las diferencias es a través del método democrática, por lo que invitó a la población en general a que acudan a las urnas el próximo 2 de junio.

“Hay que participar en el proceso democrático todos. Estén contentos o estén enojados, todos. Así es como se resuelven las diferencias, es el mejor método, el método democrático. Nada de violencia, nada de tirar bombas molotov, nada de decir mentiras, nada de estar calumnia. Todo eso es pecado social”, declaró.

Ayer, el Presidente aseguró que se contará con la suficiente cantidad de energía eléctrica para que no haya apagones el día de las elecciones, y garantizó que conseguiría las plantas eléctricas de ser necesario para que no se presenten inconvenientes de esa índole el próximo 2 de junio.

Advirtió que en elecciones pasadas los fraudes se realizaban a través de apagones, los cuales se registraban justo en el momento del conteo de las urnas, por lo que garantizó que no habrá fallas eléctricas ese día.

El pasado 10 de mayo, el INE pagó 20 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la renta de plantas de emergencia de generación de energía, ante cualquier eventualidad que pueda registrarse el 2 de junio.

Ante los apagones que se presentaron en gran parte del territorio nacional la semana pasada, Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del órgano constitucional autónomo, afirmó que pidieron a la CFE tomar previsiones, debido a que una falla de energía eléctrica prolongada afectaría el Programa de Resultados Preliminares (PREP), el Conteo Rápido y el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).

Sin embargo, Taddei Zavala reconoció que no se podía descartar que un apagón prolongado provocara la caída del PREP. A su vez, aseguró que en próximas fechas tendrán una reunión con la CFE para que les expusieran un plan de acción.