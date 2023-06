Xóchitl se apersona frente a Palacio y exige “mañanera”; AMLO no le permitirá entrar

Un Juez otorgó la semana pasada a la Senadora Xóchitl Gálvez el derecho de réplica en el espacio matutino del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La Senadora panista Xóchitl Gálvez llegó esta mañana a Palacio Nacional sin invitación y con el propósito de exigir su derecho de réplica en la “mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no la dejaron entrar.

La Senadora arribó con un cartel a Palacio Nacional y con la sentencia que un Juez le otorgó para poder ejercer su derecho de réplica, entre gritos de seguidores del Presidente, pero la seguridad del recinto le impidió el paso.

Ante los medios de comunicación, Gálvez señaló que no pudo ejercer su derecho de réplica, pero que esperará los 10 días que marca la Ley para que López Obrador apele el fallo.

“Es un derecho que tengo por un amparo que gané. […] No pude ejercer mi derecho de réplica, esperaremos los 10 días que marca la Ley para que el Presidente presente su recurso y si no lo presenta, entonces sí regresaré, y si lo presenta, seguiré peleando en los tribunales, en el Colegiado, tres meses más”, dijo.

“Lamento que el Presidente ignore una orden judicial, no cumpla su palabra y se encierre en su Palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show, no vengo a pedirle al Presidente ni una pizca de su popularidad, vengo aquí a reclamar respeto”, añadió.

Más tarde, López Obrador en su conferencia de prensa matutina respondió que no le dará el derecho de réplica porque “lo que está haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad”.

“Quiere ser candidata, no sé a Jefa de Gobierno, a Presidencia. Allá que se vaya a donde viven los fifís. Ellos van a votar por ella segurísimo”, respondió.

Asimismo, el Presidente explicó que el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece la Senadora, votó en contra de la reforma constitucional para que el sistema de pensiones para las y los adultos mayores fuera un derecho.

“¿Por qué digo que el bloque conservador, al que pertenece la señora Xóchitl Gálvez, está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, y está en contra de la pensión a los adultos mayores? Porque votaron en contra en la Cámara de Diputados, en contra de que se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores”, acusó.

Por otro lado, el empresario Claudio X. González llamó “presidentito” a López Obrador en un tuit, luego de no darle acceso a Xóchitl Gálvez a Palacio Nacional.

“El presidentito le tiene miedo a Xóchitl [Gálvez], le tiene miedo a la libertad, le tiene miedo a la democracia y le tiene miedo a la verdad”, escribió.

Desde el pasado 6 de diciembre, el mandatario se negó a darle el derecho de réplica a la Senadora Xóchitl Gálvez, luego de que afirmara que la panista estaba a favor de eliminar la pensión de adultos mayores.

“En el caso de la señora Xóchitl [Gálvez], pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía”, mencionó López Obrador.

LA POLÉMICA

El pasado 7 de junio, la panista celebró que un Juez le haya otorgado el derecho de réplica para acudir a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Juez me acaba de otorgar el derecho de réplica. Señor Presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha, yo estoy bien puesta para ir a su ‘mañanera’”, dijo la Senadora en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

En diciembre pasado, López Obrador descartó darle derecho de réplica a la Senadora Xóchitl Gálvez, pues recordó que la panista estaba a favor de eliminar la pensión de adultos mayores.

“En el caso de la señora Xóchitl [Gálvez], pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía”, mencionó el pasado 6 de diciembre.

El Presidente de México expresó que sólo le daría el derecho de réplica si la autoridad competente se lo pide. “Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite porque ya es el colmo”, dijo.

La Senadora Xóchitl Gálvez había pedido el derecho de réplica para desmentir que quería eliminar la pensión para adultos mayores, como lo afirmó el Presidente.

“Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso, voté para que estuviera en la Constitución”, escribió Gálvez el 5 de diciembre.

De acuerdo con el video mostrado por la Senadora, el 28 de noviembre, ella dijo que está a favor de los apoyos económicos y que son necesarios, sin embargo, varios usuarios de las redes pusieron la declaración más completa, donde propone que los apoyos sean temporales.

Luego de que el Presidente le negó el espacio, la Senadora acudió a los tribunales y en enero pasado un Juez federal admitió su demanda de amparo y la resolución definitiva se la otorgó este 7 de junio.