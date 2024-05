Dos de los cuerpos encontrados en Acapulco son de candidato a Regidor y su esposa

El hallazgo de los cuerpos desmembrados fue reportado el jueves hacia las 10:00 horas, en las inmediaciones de la colonia Alianza Popular, a un costado de la Unidad Habitacional Militar.

Acapulco, 17 de mayo (ElSur).- Los restos encontrados ayer en la batea de una camioneta en la avenida Ruiz Cortines, de Acapulco, Guerrero, pertenecen a Aníbal Zúñiga Cortés, candidato a Regidor en Coyuca de Benítez, y su esposa Rubí Bravo Solís, confirmaron diversas fuentes.

Según el recuento de El Sur, el doble crimen y el resto de casos lleva hasta 15 la cantidad de homicidios dolosos cometidos o reportados en Acapulco en lo que va de la semana. Suman 30 asesinados en lo que va del mes y 213 en el año, presuntamente relacionados con el crimen organizado.

En imágenes a distancia de la camioneta gris Nissan-Frontier, se aprecia un cartel de propaganda electoral. Zúñiga estaba postulado por la alianza PRI-PAN-PRD.

La primera identificación de la víctima la hizo el candidato a Senador por Movimiento Ciudadano (MC), Mario Moreno.

Al salir de una reunión con maestros, jubilados e integrantes del Programa de Gestoría Magisterial y Sociales, el candidato dijo ante la prensa que Zúñiga Cortés fue “un gran amigo, que era candidato a Regidor en Coyuca de Benítez por el Frente”.

“Actos como este, por supuesto, generan incomodidad, pero sobre todo generan muchos problemas que pudieran provocar que una jornada que debería ser de fiesta se manche considerablemente”, agregó. El candidato dijo que a 16 días de las elecciones las “cosas se complican”.

Fuentes de las Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que el otro cuerpo pertenecía a Rubí Bravo Solís, esposa de Zúñiga Cortés. Mario Moreno evitó responder de manera directa sobre la seituación de la candidata de MC en Las Vigas, Thalía Mejía, quien anunció la suspensión de su campaña por “falta de condiciones”, pero no precisó si dejará de hacer proselitismo o pedirá la baja de su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Dice @lopezobrador_ que los medios se deben de regular con códigos de ética 🔴#ÚltimaHora🔴 Dos de los cuerpos que fueron hallados desmembrados ayer en #Acapulco eran de Aníbal Zúñiga, candidato del PRI a regidor en Coyuca de Benítez, y su esposa@MauricioCollado pic.twitter.com/eaNHF9Qv81 — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 17, 2024

Moreno dijo que los actos lamentables y graves como los que están ocurriendo en ese municipio no son sólo para su partido, sino también para el PRD y que sabía de problemas también en San Marcos con el candidato del Sol azteca

Reiteró el llamado al Gobierno federal y estatal para generar condiciones de seguridad y de paz para que la jornada electoral sea una fiesta democrática.

PRI CONDENA ASESINATOS

El Comité Directivo Estatal del PRI condenó esta tarde el homicidio del candidato a Regidor en Coyuca de Benítez, Anibal Zúñiga Cortés, y de su esposa Rubí Bravo Solís, y exigió justicia.

“Nuestro país está está viviendo el proceso electoral más violenta (sic) de nuestra historia. Condenamos el homicidio de nuestro compañero y amigo Aníbal Zúñiga Cortés y de su esposa Rubí Bravo Solís ¡exigimos justicia!”, publicó en su cuenta oficial de Facebook acompañado de un comunicado.

Murió asesinado Anibal Zúñiga Cortés, candidato a regidor en #Coyuca de Benitez, #Guerrero. La violencia no tiene freno y la democracia #mexicana se encuentra en peligro. En las últimas 24 horas han asesinado a 3 candidatos y a familiares de 2 de ellos. El crimen es un problema… pic.twitter.com/8JrZMc58er — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) May 17, 2024

En el documento, la dirección priista en el estado dijo que la pareja fue “cobardemente” asesinada, “como miles de mexicanos fueron víctimas de la violencia” y reiteró su solidaridad con los familiares y amistades del candidato y su esposa.

Exigió a las autoridades resultados, porque “no pueden quedar impunes hechos tan lamentables”.

El comunicado está firmado por el presidente del PRI estatal, Alejandro Bravo Abarca, y la secretaria general, María del Pilar Vadillo Ruiz.

UN DÍA DE TERROR EN GRO

Los restos humanos de seis personas fueron hallados esta mañana y una camioneta tipo Urvan de transporte público fue incendiada en distintos hechos de violencia en Acapulco.

A las 6:00 horas, en la colonia Ciudad Renacimiento, fueron dejados cuatro cuerpos, uno de ellos de una mujer, decapitados y desmembrados afuera de una tienda de conveniencia y a un costado de la secundaria 9.

El reporte policiaco afirma que hombres armados arrojaron los cuerpos desmembrados desde una camioneta Urvan del transporte público, que posteriormente rociaron con gasolina e incendiaron. Agentes policiacos localizaron los cuerpos desmembrados esparcidos en la vialidad, sus órganos dentro de hieleras y las cabezas acomodadas en la banqueta de la tienda de conveniencia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.