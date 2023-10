Guerrero también enfrenta crímenes de alto impacto y una violencia estancada

Datos oficiales del Gobierno de México señalan que los delitos de alto impacto en Guerrero no han presentado una disminución significativa durante la incipiente gestión de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, incluso, varios de estos hechos presentaron un incremento en las víctimas, respecto a años anteriores.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- A la devastación que causó el paso de “Otis” en la costa de Guerrero se suma otra problemática que de tiempo atrás ha persistido en diversas partes de la entidad: la violencia. Un nuevo capítulo se escribió el pasado lunes cuando 13 personas fueron asesinadas, todas ellas policías, en Coyuca de Benítez, hecho que se suma a la masacre que tuvo lugar en San Miguel Totolapan en octubre de 2022, y a otros tantos similares que durante este 2023 se han presentado y que evidencian el nivel de descomposición.

La masacre de este lunes en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, que cobró la vida de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, entre ellos, dos mandos de esta dependencia es el segundo hecho de este tipo que se registra en un año y bajo el Gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, mandataria emergida del partido Morena. El primero tuvo lugar hace sólo un año.

Según datos oficiales del Gobierno de México, los delitos de alto impacto en Guerrero no han presentado una disminución significativa durante la incipiente gestión de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien asumió el cargo en octubre de 2021, incluso, algunos de estos hechos presentaron un incremento, respecto a años anteriores.

Por ejemplo, durante el 2019, los homicidios dolosos en Guerrero sumaron mil 877 víctimas; las lesiones dolosas ascendieron a tres mil 002 casos; los feminicidios cobraron la vida de 18 mujeres; y las víctimas por delitos contra la libertad personal, entre los que se encuentran los diversos tipos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal fueron 717.

Éstas cifras de acuerdo con datos de incidencia delictiva consignados en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Gobierno de México, organismo que durante el 2020, registró una disminución del 23.6 por ciento en los homicidios dolosos en el estado, ya que las víctimas por este delito fueron mil 434.

Otros delitos de alto impacto que también presentaron una disminución durante el 2020, último año completo bajo la gestión del Gobernador Héctor Astudillo Flores, fueron las lesiones dolosas, con dos mil 491 víctimas, una reducción del 17 por ciento, respecto al 2019; los feminicidios, con 14 casos; y las víctimas de delitos contra la libertad personal, que sumaron 578, 19 por ciento menos que el año anterior.

Durante el 2021, año de elecciones y de cambio de Gobierno en Guerrero, los homicidios dolosos registraron mil 377 casos, 3.9 por ciento menos que en 2020; las víctimas por lesiones dolosas sumaron dos mil 606, 4.6 por ciento más que el año anterior; los feminicidios también registraron un leve incremento, ya que hubo 18 casos; y las víctimas de delitos contra la libertad personal fueron 520, 10 por ciento menos que en 2020.

En el 2022, el primer año completo bajo el mandato de la Gobernadora Evelyn Salgado, la cifra de víctimas por homicidios se mantuvo casi igual que un año anterior, ya que se contabilizaron mil 360, apenas 17 víctimas menos que en 2021; los casos de lesiones dolosas presentaron un repunte, al sumar tres mil 098, víctimas, 18.8 por ciento más en un año.

En tanto, los feminicidios registraron 13 víctimas, cinco menos en comparación con el año anterior cuando hubo 18. Mientras que las víctimas de delitos contra la libertad personal durante 2022, incrementaron a 629, lo que significa un 20.9 por ciento más respecto al 2021, cuando éstas registraron 520.

En lo que va de este 2023, de enero a septiembre, en Guerrero se han registrado mil 280 víctimas de homicidio doloso; dos mil 409 víctimas de lesiones dolosas; nueve víctimas de feminicidio; 457 víctimas de delitos contra la libertad personal. Además, al comparar el mismo periodo, de enero a septiembre, del 2022 y del 2023, se puede observar muy poca diferencia entre las víctimas de delitos de alto impacto, e incluso incrementos.

Por ejemplo, en 2022, en ese periodo se registraron mil 013 víctimas de homicidio doloso, 267 casos menos que en 2023, cuando hubo mil 280, lo que significa 26 por ciento menos; las víctimas de lesiones dolosos presentaron un repunte del 5.9 por ciento, ya que de enero a septiembre de 2022, hubo dos mil 274, mientras que en el mismo periodo del presente año se registraron dos mil 409.

Los feminicidios permanecieron igual, ya que de enero a septiembre de 2022, se registraron nueve víctimas de ese delito, misma cifra que en el mismo lapso de tiempo de 2023. Por último, las víctimas de delitos contra la libertad personal, registraron una disminución del 6.9 por ciento, ya que en los primeros nueve meses del 2022, hubo 491 casos, mientras que en el mismo periodo del 2023, se presentaron 457 víctimas.

La tarde de este 23 de octubre, fueron asesinados 13 policías en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, entre ellos, el Secretario de Seguridad Pública municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay, y dos personas más resultaron heridas.

Los hechos tuvieron lugar durante una una emboscada en la localidad de El Papayo, región de la Costa Grande, alrededor de las 12:30 de la tarde, cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a 20 minutos de la cabecera municipal, de acuerdo con el informe de la Policía Municipal.

Los primeros reportes señalan que un grupo fuertemente armado interceptó al convoy en la localidad. Se supo que primero mataron al jefe policiaco y al director de la corporación, junto a sus cuatro escoltas. Posteriormente, sicarios se llevaron una patrulla con seis agentes policiacos, a quienes esposaron y 600 metros más adelante, rumbo a la Sierra, los ejecutaron afuera de una casa.

De manera oficial se desconoce si los mandos policiacos con los agentes iban a un operativo o rumbo a alguna comisión. Sin embargo, en redes sociales circuló una versión que señala que habrían acudido a un llamado de un grupo del crimen organizado.

Fueron asesinados al menos 13 policías, incluyendo al Secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, Alfredo Alonso López y del director de Seguridad Pública, Honorio Salinas Garay. Los delincuentes los esposaron y los asesinaron en un modulo de vigilancia pic.twitter.com/fsxKkujwdB — Irving (@IrvingPineda) October 23, 2023

Lo anterior, presuntamente, habría propiciado una celada similar a la que ocurrió en la masacre de San Miguel Totolapan en octubre de 2022, cuando fue asesinado el Alcalde Conrado Mendoza junto a otras 21 personas.

En un hecho violento similar, el miércoles 5 de octubre de 2022, al menos 20 personas fueron asesinadas durante un ataque armado en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellas el Alcalde y su padre. El ataque habría sido perpetrado por el grupo criminal Los Tequileros.

“En primer término, en el evento de ayer, que aconteció en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el Alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas”, detalló en esa ocasión el Gobierno de México.

A esto se suman, los homicidios, con menos de una semana de diferencia, de dos fiscales.

El primero tuvo lugar la noche del sábado 9 de septiembre, cuando fue localizado sin vida Manuel Salas Cuadras, Fiscal regional de Tierra Caliente, cuyo cuerpo presentó impactos de bala luego de que estuvo en calidad de desaparecido, tras ser privado de la libertad por hombres armados al salir de su domicilio, ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán.

En un segundo hecho, el martes 12 de septiembre, Fernando García Fernández, Delegado en Chilpancingo, Guerrero, de la Fiscalía General de la república (FGR), fue asesinado a balazos en los alrededores de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Ciplatli, del mismo municipio. Ambos hechos se presentaron a tres semanas del secuestro de Jaquelín González Salgado, titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán

González Salgado fue retenida por 24 horas y después liberada, de acuerdo con un comunicado de la FGE, difundido 20 minutos antes de las 12 de la noche del 22 de agosto, en el que informó que “derivado de los operativos de búsqueda y localización encabezados por esta institución de procuración de justicia, en diversos municipios de la región Tierra Caliente esta noche se localizó sana y salva”.

Por los hechos violentos de este lunes 23 de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer durante su habitual conferencia matutina que fueron desplegados 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) para brindar apoyo en la zona. “Ya lo estamos atendiendo. Hoy en la mañana lo vimos”, aseguró.

“Está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez. Prácticamente una emboscada a policías en Coyuca“, dijo el mandatario federal al ser cuestionado por el tema e informó que se ordenó el despliegue de 300 elementos de la GN, quienes colaborarán en las tareas de seguridad durante el tiempo que se requiera.

No obstante, hasta el momento se desconoce a los responsables del multihomicidio y no se cuenta con detenidos por estos hechos violentos. Mientras que la Gobernadora Evelyn Salgado aseguró que ya se lleva a cabo una exhaustiva investigación para dar con los responsables y que el crimen no quede impune.

– Con información de El Sur

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.