Masacre en San Miguel Totolapan muestra violencia en Tierra Caliente, zona en disputa

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La masacre de este miércoles ocurrida en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, evidenció el nivel de violencia que persiste en la región de Tierra Caliente, que comprende también a los estados de México y Michoacán, en donde, principalmente, las organizaciones criminales Los Tequileros y la Familia Michoacana se disputan la zona.

La tarde de este miércoles 5 de octubre, al menos 20 personas fueron asesinadas durante un ataque armado en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellas el Alcalde y su padre. El ataque habría sido perpetrado por el grupo criminal Los Tequileros, informó Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública federal.

Desde ayer, medios locales difundieron videos y fotografías de la fachada de la Alcaldía de San Miguel Totolapan con numerosos impactos de bala.

Al respecto, Mejía Berdeja explicó que “el evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”, ya que “en esa región imperó durante algún tiempo un grupo conocido como ‘Los Tequileros’, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola; pero que también se dedicaba al secuestro, la extorsión, y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, recordó que el líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, fue reportado sin vida en febrero de 2018. Sin embargo, destacó que han habido diferentes detenciones de miembros de esa organización.

Asimismo, agregó, “se dan los hechos de todos conocidos ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la Fiscalía”. También destacó que “desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero”. “Al mismo tiempo, como es siempre conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido”, añadió.

Frente a los medios de comunicación, el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) insistió en que “ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como ‘La Familia Michoacana’, a cuyas cabezas, apodadas ‘El Pez’ y ‘El Fresa’, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo ‘Los Tequileros’ como que pueden ser los responsables de estos eventos”.

¿QUIÉNES SON LOS TEQUILEROS?

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Los Tequileros es una organización fundada entre 2013 y 2015, por Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, quien anteriormente perteneció a la Familia Michoacana, y que al abandonarla formó su propio grupo criminal, mismo que operaba en varios municipios de Tierra Caliente en Guerrero, como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y algunas áreas de Arcelia, en donde dejaron mensajes firmados con la frase “Comando suicida los tequileros”.

Aunque Jacobo de Almonte fue integrante de la Familia Michoacana, ahora liderada por los Jhonny Hurtado Oloscuaga y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alias “El Pez” y “La Fresa”, la abandonó por diferencias con estos últimos y creó su propia organización.

Ahora Ambas se disputan los territorios de la región de Tierra Caliente, que abarca varios municipios de Guerrero, Michoacán y Estado de México

Durante el momento en que más presencia tuvo esta organización delictiva, sus integrantes se dedicaron a actividades como secuestros, extorsiones y asesinatos, así como la siembra y trasiego de droga. Además, llegaron a tener influencia con las autoridades municipales de San Miguel Totolapan, lo que quedó evidenciado en un video.

En agosto de 2015, una videograbación mostró el momento en que Juan Mendoza Acosta, quien en ese entonces era Alcalde electo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de San Miguel Totolapan, conviviendo junto a los presuntos criminales. La filmación, que se difundió en redes sociales, muestra al edil electo mientras bebe tequila junto a los presuntos delincuentes.

Uno de los episodios más recordados de Los Tequileros, ocurrió el 10 de enero de 2016 cuando, encabezados por Jacobo de Almonte, secuestraron a 21 trabajadores y de un directivo de una empresa minera, quienes fueron liberados tras el pago de un rescate.

Un día después, el 11 de enero, en el municipio de Ajuchitlan del Progreso, un comando armado se llevó de la secundaria Técnica número 114, ubicada en la comunidad de Santana del Águila, a cinco profesores. Por los cinco, sus familiares pasaron días recolectando dinero para pagar el rescate. El dinero se entregó, sin embargo no regresaron los cinco profesores con vida: el director de la escuela, Joaquín Real Toledo, perdió la vida.

También en 2016, el 12 de diciembre, el grupo criminal secuestró a Isauro de la Paz, ingeniero de obras de San Miguel Totolapan, lo que despertó molestia entre la población, que retuvo a la mamá de Jacobo de Almonte para presionar la liberación del constructor, por lo que ella misma pidió a su hijo que liberara al ingeniero secuestrado.

Aunque en 2017, elementos de la Sedena y de la entonces Policía Federal lograron desmantelar a Los Tequileros, su líder no logró ser capturado. Fue hasta 2018, cuando El Tequilero murió durante un enfrentamiento contra integrantes de una banda rival, desde entonces parecía que la organización iba en picada.

Sin embargo, Los Tequileros mantienen presencia en diversos municipios de Guerrero, en donde sostienen una disputa con la Familia Michoacana, sobre todo con los hermanos Jhonny Hurtado Oloscuaga y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alias “El Pez” y “La Fresa”, vinculados a este última organización, y quienes según distintos reportes ha expandido su control en Tierra Caliente en los últimos años.

Es precisamente en Arcelia en donde operan Jhonny Hurtado Oloscuaga, de quien Jacobo de Almonte fue pistolero, cuando se encontraban en el mismo grupo delictivo, y José Alfredo Hurtado Oloscuaga, y dirigen lo que queda del cártel de la Familia Michoacana, en donde hace algunas semanas transportistas se organizaron y corrieron a elementos militares que mantenían un campamento en el lugar.

La mañana del domingo 11 de septiembre, elementos del Ejército mexicano fueron expulsados del municipio de Arcelia, Guerrero, bajo el argumento de que habían golpeado a dos jóvenes, situación que quedó grabada en un video que circuló en redes sociales, en el que se puede escuchar el momento en el que los pobladores les gritan que le “jalen para otro lado”.

Dos semanas antes de dicho suceso, se instaló un campamento de militares a la entrada de dicho municipio guerrerense. “Vámonos, ya, ya tuvieron muchas vacaciones, vámonos ya” y “Ya mucho que robaron en Arcelia, jálenle para otro lado” fueron algunas de las frases con las que corrieron a los soldados.

Todo inició el sábado 10 de septiembre cuando varios transportistas cerraron el acceso a Arcelia y por la mañana del domingo se dirigieron hasta el campamento del Ejército, que se ubicó alrededor de las instalaciones del sistema de agua potable y corrieron a los efectivos, entre gritos e insultos, quienes salieron de manera voluntaria para evitar enfrentamientos.

La Familia Michoacana aún tiene, también, gran influencia en algunos municipio de Tierra Caliente, ya que, según testimonios de sus habitantes recogidos por el diario Reforma, todas las actividades del municipio son supervisadas por esta organización criminal, lo que ha desatado una disputa con otros grupos criminales como Los Tequileros.

Y es que tras la muerte de Jacobo de Almonte, los Hurtado Oloscuaga tomaron el control de los municipios de Arcelia, Pungarabato, Tlapehuala, Cutzamala de Pinzón, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Tlachapa, en Tierra Caliente,

Medios de comunicación locales también han señalado que la masacre de este miércoles en San Miguel Totolapan está vinculada a la muerte de Nazario Domínguez Nájera, quien se desempeñaba como director de Desarrollo Rural de ese municipio, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el pasado 3 de octubre, y tras el cual “Los Tequileros” habrían difundido un video en el que amenazaron que sus ataques iniciaron tras la muerte del funcionario local.

