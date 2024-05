René Gavira, extitular de Finanzas de Segalmex, es vinculado a proceso por 2 delitos

René Gavira también se encuentra vinculado a proceso en otras tres causas penales relacionadas con el desfalco de Segalmex.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Un Juez vinculó a proceso a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por los delitos de delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de René Gavira por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y peculado.

La Fiscalía remarcó que Gavira Segreste, como apoderado legal de Diconsa, “presuntamente autorizó la suficiencia presupuestal para celebrar un convenio con una entidad mercantil S.A. de C.V., para la compra de azúcar de la que no existe constancia de que haya sido recibida por la propia Diconsa”.

Asimismo, la FGR destacó que Gavira tenía la obligación de vigilar las operaciones y movimientos efectuados por la Gerencia de Tesorería; y “su actuar permitió la distracción de recursos pertenecientes al Estado mexicano por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos en beneficio de dicha entidad mercantil”.

Además, recordó que en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, una orden de aprehensión por reclusión en contra del señalado por los delitos referidos.

“Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez lo vinculara a proceso, estableciera como medida cautelar prisión preventiva y seis meses como plazo de investigación complementaria”, apuntó.

Gavira también se encuentra vinculado a proceso en otras tres causas penales relacionadas con el asunto Segalmex, en las cuales también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con los reportes, de la investigación correspondiente se desprende que “únicamente se simuló la entrega de azúcar generando un daño al erario por 142 millones 440 mil 883 pesos, debiendo resaltar que existe un convenio finiquito para acreditar la entrega de tres mil 110 toneladas de azúcar, sin que se advierta documentación soporte que ampare dicha entrega”.

“Posteriormente, la empresa Carregin realizó la transferencia de los recursos a personas autorizadas en sus cuentas y otras que no tienen relación alguna con la empresa”, agregó la indagatoria.

El pasado 8 de diciembre, un Juez de Distrito dictó la prisión preventiva a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por su posible implicación en el caso de corrupción del organismo, el cual incluye un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos.

Según los reportes, el exfuncionario fue detenido en Miami, Estados Unidos, y fue trasladado a México para que sea investigado por su probable participación del desfalco.

René Gavira fue ingresado al Reclusorio Norte por la presunta compra ilegal de título bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero de Liconsa.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal, Gerardo Alarcón López, consideró que la única forma de continuar con el proceso legal en contra del exfuncionario, es mantenerlo privado de su libertad, pues existe el riesgo de que se vuelva a dar a la fuga.

“No existe ninguna medida cautelar menos gravosa para garantizar su conducción al proceso, de allí que la medida con idoneidad sea la prisión preventiva justificada. Se entregó voluntariamente, sólo que hay otros elementos más fuertes de que existe la posibilidad de sustracción de la justicia”, explicó.

Alarcón López argumentó que al no comparecer con anterioridad, el riego de darse a la fuga es mayor.

“Es evidente que desde el 22 de marzo, al no comparecer, mostró su propia voluntad de no someterse al procedimiento, pasaron ocho meses y durante todo este tiempo no hubo manifestación para justificar su inasistencia ante la Unidad de Medidas Cautelares”, explicó el juzgador.

El exfuncionario, quien estaba prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.

Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.