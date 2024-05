El Presidente dice que se trabaja en identificación de 8 mexicanos muertos en Florida

Ocala, Florida, EU/Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la mañana de este miércoles la muerte de ocho trabajadores agrícolas mexicanos en el accidente vehicular que se registró ayer en Florida, Estados Unidos, y dio a conocer que ya se trabaja en la identificación de los fallecidos y de los siete heridos.

López Obrador aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “está atendiendo este lamentable caso desde que se conoció”. “Hay dos cónsules, el de Miami y el de Orlando, dos consulados atendiendo a nuestros paisanos”, destacó.

Desde Palacio Nacional, detalló que se tienen contabilizados “siete heridos y otros que están, según el reporte médico, fuera de peligro”. “En total, 44 mexicanos, migrantes, trabajadores, jornaleros agrícolas”, precisó.

La Patrulla de Caminos de Florida arrestó al conductor de una camioneta que se estrelló contra un autobús de trabajadores agrícolas el martes por la mañana, causando la muerte de ocho trabajadores mexicanos, bajo cargos de homicidio involuntario por conducir bajo la influencia de una sustancia.

Bryan Maclean Howard, de 41 años de edad, enfrenta ocho cargos de homicidio por conducir bajo la influencia de una sustancia, dijo la Patrulla de Caminos de Florida en un comunicado. No se dieron a conocer más detalles, como qué sustancia supuestamente dejó a Howard incapacitado.

Los agentes explicaron que conducía su camioneta Ford Ranger 2001 cuando cruzó la línea central en la autopista estatal 40, una carretera recta de dos carriles, pero algo montañosa que pasa por granjas de caballos. La camioneta chocó contra un costado del autobús, provocando que se saliera de la carretera alrededor de las 6:40 a.m. Se estrelló contra una cerca y un árbol, y se volcó. Además de los ocho muertos, por lo menos otras 40 personas resultaron heridas.

No se sabía de momento si Howard tiene un abogado, y no se pudieron encontrar números de teléfono de familiares. Según los registros estatales, Howard tiene arrestos previos por conducir con una licencia suspendida, abandonar la escena de un accidente y posesión de mariguana.

El accidente ocurrió en el condado de Marion, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Orlando. Los trabajadores se dirigían a Cannon Farms, en Dunnellon, que ha estado cosechando sandías. El autobús terminó de lado, con las ventanas rotas, y la puerta trasera de emergencia y la escotilla superior abiertas. La camioneta se detuvo al costado de la carretera, con las bolsas de aire activadas y daños extensos en el lado del conductor.

Las autoridades de varios estados han estado presionando por regulaciones más estrictas para la seguridad de los trabajadores agrícolas, que en su mayoría son migrantes. Se desconoce si todos los trabajadores del autobús eran migrantes. El Consulado mexicano en Orlando informó que puso ayuda a disposición de cualquiera de los trabajadores que sean de su país.

El Departamento del Trabajo anunció nuevos requisitos de cinturones de seguridad para los vehículos de los empleadores utilizados para los trabajadores agrícolas con visados temporales, entre otras protecciones laborales que entrarán en vigor el 28 de junio. La Asociación de Frutas y Hortalizas de Florida se ha opuesto, señalando que el requisito del cinturón de seguridad es “poco práctico”.

La Ley estatal requiere cinturones de seguridad para el transporte de trabajadores agrícolas que utilicen vehículos más pequeños, con un peso inferior a 4.5 toneladas (10 mil libras).

Cannon Farms se describe como un negocio familiar que ha cultivado sus tierras durante más de 100 años. La empresa se centra ahora en cacahuates y sandías, que envía a supermercados de todo Estados Unidos y Canadá. Se encuentra a unos 13 kilómetros (ocho millas) de distancia del lugar del accidente.

Nadie respondió el teléfono en Olvera Trucking el martes por la tarde. La empresa recientemente publicó un anuncio en el que solicita un conductor temporal que se encargue de llevar a los trabajadores a los campos de sandías y después de manejar el equipo de recolección. El salario era de 14.77 dólares la hora.

Un documento del Departamento del Trabajo muestra que Olvera solicitó recientemente 43 trabajadores agrícolas temporales con el visado H-2A para cosechar sandías en Cannon Farms este mes. La empresa nuevamente ofreció un salario base de 14.77 dólares la hora, con promesas de vivienda, y transporte hacia y desde los campos.

El programa H-2A permite a los empleadores de Estados Unidos o agentes que cumplen ciertos requisitos reglamentarios traer a extranjeros al país para llenar puestos de empleos temporales en la agricultura. Las granjas de Florida emplean más trabajadores del programa H-2A que cualquier otro estado, aproximadamente 50 mil al año, según la Asociación de Frutas y Hortalizas de Florida.

El Gobierno de Guatemala había indicado en un principio que había ciudadanos de su país involucrados en el choque, pero se retractó horas más tarde, señalando que se había confundido el reporte de un accidente procedente de su Consulado en Chicago con el incidente en Florida. Goldin López de Bonilla, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que la nación centroamericana aún no sabía si había guatemaltecos entre las víctimas del choque en Florida.

La noche del martes, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México Alicia Bárcena confirmó en un mensaje en la red social X que los ocho fallecidos en el choque de Florida eran ciudadanos mexicanos con visas del programa H-2A.

Following the tragic accident of a bus carrying agricultural workers, presumably Mexican, north of County Citrus – Marion, we are making emergency telephone numbers available and would appreciate any information about the affected Mexican individuals and their family members. pic.twitter.com/gUFalk0A0w

— Consulado de México en Orlando (@ConsulMexOrl) May 14, 2024