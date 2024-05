López Obrador confirma entrega de visas a la DEA; reclamo es infundado, afirma la SRE

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las declaraciones de Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), respecto a un presunto retraso en la entrega de las visas de los agentes extranjeros, fueron exageradas.

Durante su habitual conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que México es un país independiente y soberano, por lo que los funcionarios estadounidense deben entender que se deben cumplir ciertas reglas, no como en sexenios anteriores, dijo, cuando éstas no se acataban.

“Lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir”, subrayó. “Antes, ellos [los funcionarios estadounidenses] no hacían ningún trámite, entraban los agentes que querían, ya les he platicado”, recordó.

El pasado martes, Milgram acudió ante el Congreso estadounidense, en donde aseguró que existía una cooperación “dispareja” con el Gobierno de México. En este sentido, mencionó que la aprobación de las visas de trabajo de 13 agentes de la DEA asignados en México tenía un retraso de ocho meses.

“Está también [dicha situación] en mi libro [titulado ¡Gracias!], de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la [entonces] Procuraduría”, sostuvo.

El mandatario mexicano también destacó que actualmente la situación es “distinta”, sin embargo, afirmó que “no se niega a nadie el visado, lleva su tiempo”, pero que todos esos trámites toman tiempo. “No tenemos nosotros ningún interés en negarles que obtengan visas”, reiteró.

NEW—

• The AMLO Govt has been delaying the issuance of visas for 13 DEA agents to work in Mexico, DEA chief Anne Milgram confirmed today.

• In one case, DEA has been waiting for 8 months. pic.twitter.com/AApgoJUC9d

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) May 7, 2024