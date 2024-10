El Nobel de Química galardona a tres científicos por predecir y crear proteínas

Por Daniel Niemann y Mike Corder

ESTOCOLMO (AP) — El Nobel de Química reconoció el miércoles a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su trabajo en proteínas, las piezas sobre las que se construye la vida.

Baker trabaja en la Universidad de Washington, en Seattle, mientras que Hassabis y Jumper trabajan en Google Deepmind en Londres.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, que elige a los ganadores, anunció el premio.

Baker diseñó una nueva proteína en 2003 y después su grupo de investigación ha producido una sucesión de imaginativas creaciones proteínicas, incluidas algunas que pueden utilizarse como fármacos, vacunas, nanomateriales y sensores diminutos, dijo el comité del Nobel.

