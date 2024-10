Jorge Islas declina invitación para asumir la Coordinación de Consulados en la SRE

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Jorge Islas López presentó este martes su declinación al cargo de Coordinador general de Consulados de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de por las múltiples denuncias que se hicieron públicas en su contra por acoso y violencia laboral.

“Me permito comunicar que he declinado la honrosa invitación que me hizo el Secretario de Relaciones Exteriores para hacerme cargo de la coordinación general de consulados, una vez que fuere creada la unidad administrativa en la SRE. Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de responder, en el marco de la Ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York”, defendió Islas López en un comunicado compartido en su cuenta de X, antes Twitter