VIDEO ¬ La NASA lanza su mayor nave para buscar rastros de vida en luna de Júpiter

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS).- La NASA lanzó este lunes con éxito la misión Europa Clipper, la mayor nave de exploración planetaria construida hasta el momento, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El lanzamiento estaba previsto para el pasado jueves 10 de octubre, pero se aplazó debido a la llegada del huracán ‘Milton’. Finalmente, el lanzamiento se ha producido este lunes 12:06 horas en Florida.

La sonda espacial más grande que la NASA ha construido jamás para una misión planetaria, Europa Clipper, un robot propulsado por energía solar, llevará a cabo las primeras investigaciones detalladas de la luna helada de Júpiter, Europa. La sonda orbitará Júpiter y realizará casi 50 sobrevuelos de Europa para determinar si hay lugares debajo de la superficie de Europa que podrían albergar vida.

Leaving our water world, to explore another 🚀@EuropaClipper launched from @NASAKennedy at 12:06pm ET (16:06 UTC) on a @SpaceX Falcon Heavy, beginning a 1.8-billion-mile journey to explore the mysteries of Europa, Jupiter’s ocean moon. pic.twitter.com/IQ7uRSviMb — NASA (@NASA) October 14, 2024

Europa es uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema solar para encontrar un entorno adecuado para la vida más allá de la Tierra.

Las evidencias sugieren que el océano bajo la superficie helada de Europa podría contener los ingredientes para la vida: agua, los elementos químicos adecuados y energía.

Aunque Europa Clipper no es una misión de detección de vida, responderá a preguntas clave sobre la habitabilidad potencial de esta luna de Júpiter.

We’re a pretty happy team right now. Meet some of the people who make the mission happen: https://t.co/fr0ErDoYds pic.twitter.com/KXgjycHUxX — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) October 14, 2024

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en el sur de California y gestionado por Caltech en Pasadena (California), lidera el desarrollo de la misión Europa Clipper en colaboración con el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Laurel (Maryland), para la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington.

El cuerpo principal de la nave espacial fue diseñado por el APL en colaboración con el JPL de la NASA y el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt (Maryland). La Oficina del Programa de Misiones Planetarias del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville (Alabama) se encarga de la gestión del programa de la misión Europa Clipper.

El Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA, con sede en Kennedy, gestiona el servicio de lanzamiento de la nave espacial Europa Clipper.

Watch as our largest planetary spacecraft takes flight!@EuropaClipper is targeted to launch at 12:06pm ET (1606 UTC) on a Falcon Heavy rocket from @NASAKennedy, beginning its journey to Jupiter’s ocean moon, Europa. https://t.co/ajxnh7LMhQ — NASA (@NASA) October 14, 2024

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press