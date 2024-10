FOTOS ¬ La última superluna de 2024 ilumina los cielos: Qué es y por qué es especial

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).-La noche de este miércoles 16 de octubre se pudo apreciar un espectáculo único con la llegada de la “Luna del Cazador“, destacando por su brillo y tamaño en lo más alto del cielo. Este evento astronómico sólo ocurre cuando su fase coincide con el perigeo, es decir, su mayor proximidad a la Tierra.

Desde las 19:00 horas de ayer, la superluna apareció en todo su esplendor y que se apreció en casi cualquier punto del Valle de México; sin embargo, fue hasta las 6:26 horas de hoy cuando alcanzó su punto máximo, en comparación con las lunas llenas habituales que emergen en octubre.

Este fenómeno celestial sucede varias veces durante cada ciclo lunar, debido a que la órbita de la misma es elíptica, lo que significa que hay intervalos en los que el único satélite natural permanente de la Tierra está más cerca del planeta y otros más lejos, por lo que marca el cambio de estación con la entrada del otoño.

The next full Moon will appear in the sky starting on Oct. 17, and will be the third supermoon this year. 🌕

This full Moon is also known as the Hunter’s Moon, perfect for any werewolves out there craving an adventure! 🐺

Learn more >> https://t.co/e3U39MxmBX pic.twitter.com/NQ0NHmOrw0

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) October 16, 2024