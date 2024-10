El PAN apoya a Poder Judicial para volver condominios parte del Bosque de Chapultepec

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, ligado al esquema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Miguel Hidalgo, ha cerrado filas con el Poder Judicial en la capital y ha exhortado al Congreso local a acatar la sentencia de un juez para cambiar el el uso de suelo de 4 mil 830 hectáreas del Bosque de Chapultepec en benefició de una empresa que pretende construir ahí condominios de lujo.

El caso se trata de una disputa legal que lleva décadas, pero que ha resurgido este año con una presión directa del Poder Judicial al Congreso de la Ciudad de México. La inmobiliaria Trepi, respaldada por varios fallos entre 2017 a 2020 de Juan Pablo Gómez Fierro –quien era entonces Juez de Distrito, cargo que ostentó hasta enero de 2024 para convertirse en magistrado, posición a la que renunció la semana pasada– busca que entreguen esta zona para que se edifique vivienda de lujo.

A pesar de una sentencia judicial de 2004 que ordena devolver estas tierras a la empresa, las autoridades de la Ciudad de México se han resistido a cumplirla durante 20 años en protección del área verde. La propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó este martes que le tocó atender el caso primero como Secretaria de Medio Ambiente y posteriormente como Jefa de Gobierno, por lo cual aseguró que se protegerá este pulmón de la capital.

“El Bosque de Chapultepec lo vamos a defender, como todas las áreas naturales protegida”, dijo. “No va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos, y menos de desarrollo urbano; al revés, vamos a proteger y a seguir ampliando las áreas naturales protegidas”.

No obstante el PAN en la capital se posicionó este martes en favor de entregar parte del Bosque a un particular. De hecho, es la única fuerza política en la capital que ha sostenido que votará en el Congreso de la CdMx a favor de entregar el pulmón de la capital a una inmobiliaria.

Mediante una “solicitud de cumplimiento”, el Grupo Parlamentario del PAN pidió a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, que se le dé trámite a la resolución del Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa que ordena entregar las más de 4 mil hectáreas del Bosque a una inmobiliaria.

“Solamente es el PAN. Movimiento Ciudadano y el PRI salieron a decir que respaldaban la decisión de no votar favor esta sentencia”, denunció la Diputada Cecilia Vadillo. “No podemos permitir que se abra esta posibilidad, el bosque es un tesoro de todos los chilangos y es nuestro deber protegerlo, no podemos permitir que se siente el precedente que favorece el negocio de unos cuantos, que favorece los departamentos de lujo en contra de un área natural protegida que ya era de la ciudad”.

Este día, en el Congreso de la capital, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, se limitó a decir que su decisión se debe a “la mala defensa jurídica del gobierno capitalino es lo que nos está llevando a esto, por eso lo que pedimos es seguir la ruta jurídica y es más, pedimos que se le informe a este Congreso cuál es la ruta jurídica del Gobierno de la Ciudad”.

La Diputada de Morena, Cecilia Vadillo, explicó que el Poder Judicial intenta obligar al Congreso de la Ciudad a que cambie el uso de suelo de este terreno para que entonces se puedan construir departamentos de lujo en el Bosque de Chapultepec, beneficiando completamente a una empresa privada.

“Nos están obligando a votar este cambio de uso de suelo y están amenazándonos con desacato para poder destituirnos. Todos los grupos parlamentarios salimos el pasado jueves en una conferencia a decir no, nosotros no vamos a votar esto, vamos a defender el bosque y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con el Poder Judicial”, indicó. “El día de hoy el grupo parlamentario del PAN, yendo en contra de este acuerdo, sale con un comunicado y no solamente dice sí, yo voy a votar esto a favor, sino que exhorta al Congreso de la Ciudad a votar esta sentencia y acatarla”.