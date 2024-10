EU va a las urnas en 2 semanas. Kamala y Trump no tienen NI UN SOLO PUNTO de ventaja

The New York Times señala que con las encuestas tan ajustadas, el término “ventaja” realmente necesita estar entre comillas. “Sí, la diferencia entre ‘llevar la delantera’ o ‘ir detrás’ por 0.2 puntos puede parecer muy significativa. Después de todo, parece la diferencia entre si un candidato gana o pierde. Sin embargo, la elección no la deciden las encuestas, la deciden los votantes. En consecuencia, una ventaja o un déficit de 0.2 puntos en un promedio de encuestas no es la diferencia entre si un candidato gana o pierde, aunque pueda parecerlo”.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– A dos semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald J. Trump están prácticamente en los mismos números en los estados clave, así coinciden las encuestas de The New York Times, The Washington Post y el ponderado RealClear Polling.

En el sistema electoral estadounidense, el Presidente no se elige por mayoría de votos, sino por el Colegio Electoral que está compuesto por 538 electores. El ganador es electo por una mayoría simple de al menos 270 de estos votos electorales. En ese sentido, son siete los estados clave: Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Nevada.

The New York Times dio a conocer que ninguno de los dos candidatos presidenciales lleva ventaja ni por un solo punto en el promedio de encuestas de cinco estados clave en disputa: Pensilvania, Michigan, Nevada, Wisconsin y Carolina del Norte.

“En Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan, ninguno de los candidatos lleva una “ventaja” de más de dos décimas de punto porcentual. Ninguno puede ganar la presidencia de manera realista sin ganar al menos uno de estos estados”, destaca el diario.

En tanto, una encuesta del Washington Post-Schar School realizada a más de cinco mil votantes registrados, en la primera quincena de octubre, revela que el 47 por ciento dice que definitivamente o probablemente apoyará a Harris, mientras que el 47 por ciento dice que definitivamente o probablemente apoyará a Trump. Entre los votantes probables, el 49 por ciento apoya a Harris y el 48 por ciento respalda a Trump.

Los mismos resultados muestran que Trump es más fuerte en Arizona, donde tiene una ventaja de seis puntos porcentuales entre los votantes registrados, una cifra que se reduce a tres puntos entre los votantes probables. En el mismo sentido, su ventaja de cuatro puntos en Carolina del Norte entre los votantes registrados se reduce a tres puntos entre los votantes probables.

En tanto, Harris es más fuerte en Georgia, donde tiene una ventaja de seis puntos porcentuales entre los votantes registrados y cuatro puntos entre los votantes probables, que está dentro del margen de error de más o menos 4.5 puntos porcentuales. Harris también es ligeramente más fuerte que Trump en Michigan, Pensilvania y Wisconsin – pero por porcentajes dentro del margen de error. El séptimo estado en disputa, Nevada, está empatado entre los votantes probables, aunque Harris es tres puntos más fuerte que Trump entre los votantes registrados.

“En general, en estos siete estados, el 37 por ciento de los votantes registrados dice que definitivamente votará por Harris y el 37 por ciento definitivamente respaldará a Trump, o ya votó por cada uno. Un 10 por ciento adicional dice que probablemente votará por Harris, y otro 10 por ciento probablemente por Trump. El 37 por ciento de apoyo ‘definitivo’ a Harris ha aumentado considerablemente desde el 26 por ciento de Biden esta primavera. El apoyo firme a Trump ha crecido seis puntos más, del 31 por ciento al 37 por ciento”, destaca el Post.

The New York Times matiza a su vez que con las encuestas tan ajustadas, el término “ventaja” realmente necesita estar entre comillas. “Sí, la diferencia entre ‘llevar la delantera’ o ‘ir detrás’ por 0.2 puntos puede parecer muy significativa. Después de todo, parece la diferencia entre si un candidato gana o pierde. Sin embargo, la elección no la deciden las encuestas, la deciden los votantes. En consecuencia, una ventaja o un déficit de 0.2 puntos en un promedio de encuestas no es la diferencia entre si un candidato gana o pierde, aunque pueda parecerlo”.

“Las encuestas simplemente no son lo suficientemente precisas como para que una ventaja de 0.2 puntos transmita alguna información significativa. A todos los efectos, la carrera está empatada”, señala el Times.

Los mismos números pueden observarse en RealClear Polling, un ponderado, los cuales arrojan que en conjunto en estas entidades Harris y Trump están en el mismo nivel con 48.4 de respaldo para el republicano y 47.2 por ciento para la demócrata. Apenas el 9 de octubre el 48.3 por ciento de las preferencias era para ella y 48.4 por ciento para él.

A inicios de mes, los datos de RealClear Polling mostraban que Trump aventajaba en Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte por menos de un punto y en Georgia por 1.5 puntos, mientras que Harris va arriba en Wisconsin y Michigan por menos de un punto y en Nevada por 1.1 puntos.

Ahora las mediciones con corte al 22 de octubre muestran que el republicano lidera marginalmente en estos siete estados: en Arizona por 1.2 por ciento, en Nevado por 1.8, en Wisconsin por 0.4, en Michigan por 1.2, en Pensilvania por 0.8, en Carolina del Norte por 0.5 y en Georgia por 2.5.

EL VOTO LATINO

La vicepresidenta Kamala Harris ha aumentado cuatro puntos porcentuales el respaldo de votantes hispanos o latinos en estados clave, al obtener 64 por ciento del apoyo entre ese grupo contra el 31 por ciento del expresidente Trump y un apoyo del 5 por ciento a una tercera opción, de acuerdo con el sondeo de Voto Latino y GQR Insight and Action.

El nuevo sondeo refleja un avance de Harris con respecto a la candidatura presidencial demócrata en abril, liderada entonces por el Presidente Joe Biden, ya que tenía un 48 por ciento de respaldo entre latinos en estados clave, contra el 33 por ciento para Trump, pero un 12 por ciento para Robert Kennedy Jr. La situación cambió en agosto, cuando la candidata demócrata ya era Harris y alcanzó el 60 por ciento de intención de votos contra el 29 por ciento para Trump. El cambio significativo fue una reducción de apoyo para Kennedy Jr.

Los mismos resultados indican que el 69 por ciento de los votantes latinos considera que la vicepresidenta Kamala Harris “mejoraría las condiciones” para esta población, contra el 30 por ciento que cree lo mismo sobre Trump. El 70 por ciento dice que Harris podría manejar mejor la “inequidad racial”, contra el 29 por ciento que señala a Trump en ese sentido. Un porcentaje similar se encontró en temas sobre el aborto, protección en seguridad social y Medicare.

Sobre la seguridad en la frontera, el 53 por ciento cree que Harris haría un buen trabajo contra el 45 por ciento que opina a favor de Trump. Acerca de “arreglar el sistema de inmigración”, el 61 por ciento dice que Harris puede hacer mejor trabajo en ese rubro contra un 39 por ciento que afirma que Trump. Los problemas que más preocupan a los latinos son “el costo de la vida” con 54 por ciento de menciones, seguido de “economía y empleos” con 33 por ciento, y derecho al aborto con 30 por ciento. La seguridad en la frontera ocupa la posición seis de los temas más preocupantes y la reforma migratoria el nueve.

Hace un mes, en la antesala del debate presidencial del 10 de septiembre, The Pew Research Center, un think tank con sede en Washington D. C., afirmaba que ​​”la carrera presidencial estaba en un punto muerto”, debido a que aproximadamente la mitad de los votantes registrados (49 por ciento) decían que si las elecciones se celebraran en ese entonces, votarían por Harris, mientras que un porcentaje idéntico dice que respaldarían a Trump.

The Pew Research Center refería que la principal ventaja de Trump está en la economía, un tema que los votantes consideran el más importante. “Una mayoría del 55 por ciento de los votantes dice que confía mucho o algo en que Trump tomará buenas decisiones sobre política económica, en comparación con el 45 por ciento que dice lo mismo sobre Harris”, revelaba el estudio de este think tank.

En contraparte, muestran esos datos, la ventaja de Harris sobre Trump en el tema del aborto “es casi un reflejo de la de Trump en la economía: el 55 por ciento de los votantes tiene al menos cierta confianza en Harris, mientras que el 44 por ciento expresa confianza en Trump”.