VIDEOS ¬ Los astronautas que volverán a la Luna llevarán trajes diseñados por Prada

Soportará temperaturas extremas en el polo sur lunar y soportará las temperaturas más frías en las regiones en sombra permanente durante al menos dos horas. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante al menos ocho horas. La arquitectura del traje espacial incluye sistemas de soporte vital, prendas de presión, aviónica y otros sistemas innovadores para satisfacer las necesidades de exploración y ampliar las oportunidades científicas.

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS).- Axiom Space y Prada presentaron en el Congreso Astronáutico Internacional de Milán (Italia) el diseño de vuelo de traje espacial Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) que se utilizará para la misión Artemis III de la NASA.

“Houston, tenemos un nuevo traje espacial. Axiom Space presenta el diseño de vuelo de su traje espacial lunar que los astronautas de la NASA usarán durante la misión Artemis III cuando pisen la Luna por primera vez en más de 50 años“, señaló la misión Artemis de la NASA en una publicación en su cuenta de X, recogida por Europa Press.

El presidente de Axiom Space, Matt Ondler, explicó que sus equipos de élite “han redefinido el desarrollo de los trajes espaciales, estableciendo nuevos caminos hacia soluciones innovadoras y aplicando un enfoque de diseño de vanguardia para el AxEMU”.

“Hemos roto el molde. La asociación entre Axiom Space y Prada ha establecido un nuevo modelo fundacional para la colaboración entre industrias, ampliando aún más lo que es posible en el espacio comercial”, señaló.

Prada and Axiom Space present the groundbreaking partnership between a leading commercial space company and the Italian fashion house to produce the new Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) spacesuit for NASA's Artemis III lunar mission, the first crewed Moon landing since…

Durante el desarrollo, Axiom Space utilizó una capa oscura para cubrir el traje con fines de exhibición y ocultar su tecnología exclusiva. Sin embargo, el traje espacial que se usará en la superficie lunar estará hecho de un material blanco que refleja el calor y protege a los astronautas de las temperaturas extremadamente altas y del polvo lunar, según ha informado la compañía.

“Estoy muy orgulloso del resultado que estamos mostrando hoy, que es solo el primer paso de una colaboración a largo plazo con Axiom Space. Hemos compartido nuestra experiencia en materiales de alto rendimiento, características y técnicas de costura, y hemos aprendido mucho. Estoy seguro de que seguiremos explorando nuevos retos, ampliando nuestros horizontes y construyendo nuevos escenarios juntos”, ha manifestado el director de marketing del grupo Prada, Lorenzo Bertelli.

El equipo de diseño y desarrollo de productos de Prada trabajó junto con los ingenieros de Axiom Space en recomendaciones de materiales y características personalizadas que protegerían a los astronautas contra los desafíos únicos del entorno lunar e inspirarían visualmente la exploración espacial futura.

La experiencia de Prada permitió utilizar tecnologías avanzadas y métodos de costura innovadores para cerrar la brecha entre una funcionalidad de alta ingeniería y una capa exterior blanca estéticamente atractiva, brindando a los astronautas un mayor nivel de comodidad y mejorando al mismo tiempo el rendimiento de los materiales.

Houston, we have a new spacesuit. At the #IAC2024 in Milan, @Axiom_Space unveiled the flight design of its lunar spacesuit that @NASA_Astronauts will wear during the #Artemis III mission when they set foot on the Moon for the first time in over 50 years.

El programa AxEMU ejemplifica cómo la industria espacial comercial está permitiendo asociaciones no tradicionales para mejorar las capacidades de exploración espacial. Desde que recibió su primer pedido de trabajo Artemis en 2022, valorado en 228 millones de dólares, Axiom Space ha aprovechado el acuerdo público-privado con la NASA, buscando expertos reconocidos en diversas industrias para ayudar en el desarrollo y diseño de este traje espacial de próxima generación.

PIONEROS EN UNA NUEVA ERA EN LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

“Somos pioneros en una nueva era en la exploración espacial, en la que las alianzas son fundamentales para la comercialización del espacio”, ha apuntado el vicepresidente ejecutivo de Actividad Extravehicular de Axiom Space, Russell Ralston.

Las alianzas, según ha agregado Ralston, forman “un equipo sólido y cohesionado que permite a los expertos de la industria ofrecer tecnología de vanguardia, productos y servicios especializados para impulsar la innovación”. “Por primera vez, estamos aprovechando la experiencia de otras industrias para diseñar una mejor solución para el espacio”, dijo.

El AxEMU, que supone un avance en el diseño del traje espacial de la Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración (xEMU) de la NASA, proporciona mayor flexibilidad, rendimiento y seguridad, así como herramientas especializadas para ayudar a explorar el polo sur lunar. El traje se adapta a una amplia gama de miembros de la tripulación, incluidos hombres y mujeres desde el percentil 1 hasta el 99 (tallas antropomórficas).

Axiom and Prada unveil design of Artemis spacesuit

EL TRAJE SOPORTARÁ LAS TEMPERATURAS EXTREMAS DE LA LUNA

Soportará temperaturas extremas en el polo sur lunar y soportará las temperaturas más frías en las regiones en sombra permanente durante al menos dos horas. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante al menos ocho horas. El AxEMU incorpora múltiples sistemas redundantes y un sistema de diagnóstico a bordo para garantizar la seguridad de los miembros de la tripulación. El traje también utiliza un sistema de depuración de dióxido de carbono regenerable y una tecnología de refrigeración robusta para eliminar el calor del sistema.

Incluye revestimientos avanzados en el casco y la visera para mejorar la visión de los astronautas de su entorno, así como guantes personalizados fabricados internamente que presentan varias mejoras con respecto a los guantes utilizados en la actualidad.

La arquitectura del traje espacial incluye sistemas de soporte vital, prendas de presión, aviónica y otros sistemas innovadores para satisfacer las necesidades de exploración y ampliar las oportunidades científicas.

Axiom Space desarrolló el AxEMU utilizando una arquitectura única y fundamental. La arquitectura es evolutiva, escalable y adaptable para misiones en la superficie lunar y en órbita terrestre baja (LEO).

Unveiled during the International Astronautical Congress, organized by the International Astronautical Federation (IAF) and hosted by Milan in its 75th edition, the Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) spacesuit represents the result of the extraordinary collaboration…

La compañía Axiom Space ha mejorado iterativamente este traje espacial de próxima generación durante los últimos dos años para respaldar la misión Artemis III. El AxEMU ha sido sometido a pruebas y simulaciones exhaustivas con una amplia gama de astronautas e ingenieros en las instalaciones de última generación de Axiom Space, SpaceX y la NASA.

Las pruebas se llevaron a cabo bajo el agua para simular el entorno lunar con un traje espacial desocupado en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral (NBL) de la NASA y simulaciones de gravedad reducida en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

El traje AxEMU se acerca a la etapa final de desarrollo. Completó con éxito una simulación presurizada con los socios de Artemis III (NASA, SpaceX y Axiom Space), lo que marca la primera prueba de este tipo desde la era Apolo. Seguirá siendo sometido a pruebas, incluidas pruebas submarinas tripuladas en las instalaciones de NBL, pruebas integradas con los prototipos del vehículo lunar Artemis y entrará en la fase crítica de revisión del diseño en 2025.

